Córdoba incorpora tecnología única en el país para analizar vinos

En una apuesta estratégica por la innovación científica y el fortalecimiento del sector vitivinícola, CEPROCOR presentó un equipo de análisis de vinos de última generación, un avance que posiciona a Córdoba como referencia regional en tecnología aplicada a la producción. En ese marco, la Provincia firmó un convenio con la Cámara de Bodegas y Productores Vitivinícolas de Córdoba para consolidar el trabajo conjunto.

La incorporación de este equipamiento representa un salto competitivo para las bodegas cordobesas y convierte a Córdoba en la única provincia del país que brindará este servicio desde el ámbito público, dado que solo existe otro equipo similar en Argentina, de uso privado en una bodega de Mendoza. La inversión total realizada por el Gobierno provincial asciende a 152.089 dólares.

Un impulso directo al sector vitivinícola

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, destacó que la adquisición fue una decisión del gobernador Martín Llaryora para acompañar al sector y mejorar los procesos productivos. “Esta herramienta permitirá un salto de calidad, rapidez y confianza en la elaboración de vinos. Aunque el convenio se firma con la Cámara de Bodegas, también estará disponible para productores de otras provincias que necesiten analizar muestras en este centro”, afirmó.

Por su parte, el presidente de CEPROCOR, Marcos Sestopal, señaló que la nueva tecnología abre puertas a nuevas líneas de trabajo e investigación dentro del organismo. “Que esta incorporación haya sido orden directa del gobernador demuestra una mirada que piensa en el mediano y largo plazo”, valoró.

Tecnología de referencia internacional

El equipo instalado —el WineScan 3 SO2 de la firma FOSS— comenzó a funcionar en los laboratorios de la sede de Santa María de Punilla. Su tecnología permitirá mejorar la precisión, la rapidez y la calidad de los análisis enológicos realizados para las bodegas locales, ofreciendo soluciones a bajo costo y con tiempos mínimos de respuesta.

Con capacidad para analizar entre 80 y 100 muestras, el dispositivo mide los niveles de dióxido de azufre presentes en vinos, mostos y mostos en fermentación, garantizando así la inocuidad del producto. También permite realizar controles de calidad a partir de la evaluación del color de cada muestra.

El lanzamiento además refuerza el compromiso de trabajo conjunto entre el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y CEPROCOR, dos instituciones que promueven el desarrollo productivo apoyado en ciencia y tecnología.

Un beneficio concreto para las bodegas cordobesas

Hasta ahora, los productores de la provincia debían enviar sus muestras a Mendoza, lo que implicaba altos costos logísticos, demoras y la necesidad de remitir volúmenes mayores de producto. Los resultados podían tardar hasta dos semanas, afectando la toma de decisiones durante el proceso productivo.

Con el nuevo equipamiento, las bodegas podrán acceder a análisis rápidos y precisos dentro del territorio provincial, con muestras de menos de cinco mililitros, lo que reduce desperdicios y agiliza los procesos. Además, la tecnología es sustentable y contribuye a disminuir la huella de carbono del sector.

Voces del sector vitivinícola

Carlos Testa, presidente de la Cámara de Bodegas y Productores Vitivinícolas de Córdoba, celebró la incorporación: “El equipo que hoy llega a CEPROCOR es el más moderno del país. Este tipo de integración público-privada nos permite crecer como sector de manera inequívoca”.

Gonzalo Martínez, de la bodega Alma Minera (Río de los Sauces), destacó que el dispositivo permitirá obtener resultados más rápidos y mejorar la calidad del vino. “Es un apoyo concreto de la Provincia, una apuesta importante para el sector”, afirmó.

También Bonetto Nicolás, de la bodega Finca Bodem (Cruz del Eje), subrayó el impacto directo para los productores del noroeste provincial: “Este equipo nos resuelve problemas que afectan a la mayoría de las bodegas de Córdoba. Tiene un valor incalculable”.

Un acuerdo que fortalece la articulación público-privada

Durante el acto se firmó además un convenio tripartito entre el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, CEPROCOR y la Cámara de Bodegas. El acuerdo establece que las bodegas asociadas podrán acceder al uso del nuevo equipo con un beneficio especial, promoviendo una mayor adopción de tecnología avanzada en el sector vitivinícola local.