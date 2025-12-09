Jóvenes deportistas finalizaron el secundario en una emotiva ceremonia en el Kempes

Graduación deportiva y educativa en el Kempes
Jóvenes deportistas finalizaron el secundario en una emotiva ceremonia en el KempesLa escuela IPEM 21 Alfonsina Storni realizó el acto en el estadio Kempes, donde estudiantes de distintas disciplinas cerraron su trayectoria educativa en un entorno único.
El Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT) Deportivo del estadio Mario Alberto Kempes llevó a cabo la colación 2025 de la escuela IPEM 21 Alfonsina Storni – Extensión Áulica Kempes, en una ceremonia que reunió a estudiantes, familias y docentes junto al campo de juego principal. El acto se realizó el jueves 4 de diciembre, en un marco cargado de emoción y orgullo por el cierre de una etapa clave para los jóvenes deportistas.
En esta edición egresaron 55 estudiantes, 26 del turno mañana y 29 del turno tarde, quienes completaron el nivel secundario mientras sostenían rutinas deportivas de mediano y alto rendimiento. El PIT ofrece dos turnos de cursado —de 9 a 13 y de 13 a 17— especialmente diseñados para que los jóvenes puedan entrenar y competir sin abandonar sus estudios.
La promoción 2025 estuvo integrada por deportistas de múltiples disciplinas: fútbol, vóley, básquet, natación, judo, polo, motociclismo, pádel, hockey, golf y otras especialidades que expresan la diversidad del deporte cordobés. Cada diploma entregado sintetizó un año de desafíos, entrenamientos y compromiso académico.
Durante las palabras alusivas, el cuerpo directivo y los coordinadores destacaron la importancia del PIT como una política educativa pionera en el país, que permite a los jóvenes adaptar sus trayectorias escolares a las exigencias del calendario deportivo sin renunciar a su formación integral.
Inscripciones para el ciclo 2026
Ya se encuentran abiertas las postulaciones para el próximo año. Las personas interesadas deben enviar un correo a [email protected] para iniciar el proceso.
El PIT Deportivo Kempes continúa acompañando a nuevas generaciones de deportistas, promoviendo no solo su desarrollo atlético, sino también su formación personal y su proyecto de vida.