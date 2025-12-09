Jóvenes deportistas finalizaron el secundario en una emotiva ceremonia en el Kempes

El Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT) Deportivo del estadio Mario Alberto Kempes llevó a cabo la colación 2025 de la escuela IPEM 21 Alfonsina Storni – Extensión Áulica Kempes, en una ceremonia que reunió a estudiantes, familias y docentes junto al campo de juego principal. El acto se realizó el jueves 4 de diciembre, en un marco cargado de emoción y orgullo por el cierre de una etapa clave para los jóvenes deportistas.

En esta edición egresaron 55 estudiantes, 26 del turno mañana y 29 del turno tarde, quienes completaron el nivel secundario mientras sostenían rutinas deportivas de mediano y alto rendimiento. El PIT ofrece dos turnos de cursado —de 9 a 13 y de 13 a 17— especialmente diseñados para que los jóvenes puedan entrenar y competir sin abandonar sus estudios.

La promoción 2025 estuvo integrada por deportistas de múltiples disciplinas: fútbol, vóley, básquet, natación, judo, polo, motociclismo, pádel, hockey, golf y otras especialidades que expresan la diversidad del deporte cordobés. Cada diploma entregado sintetizó un año de desafíos, entrenamientos y compromiso académico.

Durante las palabras alusivas, el cuerpo directivo y los coordinadores destacaron la importancia del PIT como una política educativa pionera en el país, que permite a los jóvenes adaptar sus trayectorias escolares a las exigencias del calendario deportivo sin renunciar a su formación integral.

Inscripciones para el ciclo 2026

Ya se encuentran abiertas las postulaciones para el próximo año. Las personas interesadas deben enviar un correo a [email protected] para iniciar el proceso.

El PIT Deportivo Kempes continúa acompañando a nuevas generaciones de deportistas, promoviendo no solo su desarrollo atlético, sino también su formación personal y su proyecto de vida.