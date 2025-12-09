Una mirada artística sobre la justicia en el centenario del TSJ

En el marco del centenario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), este miércoles 10 de diciembre a las 12.30 se inaugurará la exposición “Registro de época. La Justicia en la sensibilidad de los artistas” en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia I, ubicado en Caseros 551.

El acto será encabezado por el presidente del TSJ, Luis E. Angulo, junto a vocales del alto cuerpo y al titular de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica. También participarán los curadores de la muestra, Juan Pagano y Marcela Mammana, y la Escuela de Música Shinichi Suzuki Córdoba.

La exposición podrá visitarse del 10 al 17 de diciembre, entre las 8.30 y las 16. En esta edición se exhibirán obras de Fernando Allievi, Ernesto Berra, Juan Canavesi, Roger Mantegani, Nina Molina y Mario Sanzano, convocados mediante el Acuerdo n.º 286 para ampliar el acervo artístico del Poder Judicial de Córdoba con nuevas miradas sobre la justicia.

Los gastos de producción fueron asumidos personalmente por miembros del TSJ, que buscan continuar una tradición iniciada en 1988, cuando figuras como Antonio Seguí, Carlos Alonso, Antonio Monteiro, Pedro Pont Vergés y Tito Miravet donaron obras referidas al mundo judicial. Aquella colección se integró con trabajos previos de Francisco Vidal, Edelmiro Lescano Ceballos, Carlos Camilloni y Ernesto Valls, realizados en la década de 1930.

Todas estas piezas se encuentran restauradas y disponibles para el público dentro del Palacio de Justicia I, declarado Monumento Histórico Nacional en 1986.