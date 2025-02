El drama de los vecinos de Huerta Grande: llevan tres días sin agua

Huerta Grande. Un verdadero drama viven por estos días los vecinos de Huerta Grande, ya que han pasado gran porcentaje de la histórica ola de calor sin una sola gota de agua en sus tanques. Vecinos de la mayoría de los barrios le suplicaron al intendente Germán Corazza se ponga al frente de este problema, ya que el municipio cortó el servicio de agua potable el pasado jueves y ya no volvió a proveer el vital suministro.

Una vecina posteó en el Facebook oficial del municipio: "Vivo en la calle Paso de los Andes y hace ya más de 5 días que no hay agua. La presión con la que la largan no llega al tanque. Por favor larguen con presión aunque sea cada 3 días. No tengo pileta, no lavo el vehículo, no riego la calle, etc... la uso con temor y cuidado. Pero necesito que venga con un poco de presión".

La polémica gestión del intendente Germán Corazza ha acorralado a los vecinos por la falta de servicios. Las arterias principales de cada barrio se han vuelto intransitables, el alumbrado público es totalmente obsoleto y el servicio de agua se presta de manera precaria. Vecinos aseguran que debieron emigrar a otras localidades para evitar que la ola de calor afecte la salud de los más chicos.

"En la primera cuadra de la calle Yrigoyen, hay una pérdida de agua potable por la que se hizo el reclamo hace unas semanas. Por favor atiendan los reclamos", suplicó Marta por la misma vía de reclamo.

De fiesta en fiesta

Mañana Germán Corazza cumple 14 meses de gestión frente al municipio de Huerta Grande y los vecinos siguen esperando que cumpla algunas de las promesas que colocó en su plataforma electoral.

El pasado fin de semana el mandatario se paseó por la peña callejera de manera muy distendida, lo que provocó la reacción de los vecinos en las redes sociales.