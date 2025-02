Aseguran que en Huerta Grande sobra el agua y faltan obras

Huerta Grande. La paciencia de los vecinos de Huerta Grande está traspasando todos los límites y pese a que la ola de calor dio un respiro, los tanques de los domicilios de gran parte de la población siguen sin agua. Ayer aseguraron que el sistema de bombas y cañerías está totalmente obsoleto y que para remediar la grave situación se necesita un plan de inversiones: "Por lo visto el intendente no va a encarar ninguna obra. No estamos en la lista de prioridades del intendente Germán Corazza, porque si así lo fuese, ya hubiera comprado más bombas o hubiera cambiado parte de la cañería troncal", destacó uno de los vecinos.

En tanto, los propios vecinos denunciaron que los camiones que llevan agua potable, tienen como prioridad los hoteles y colonias: "Hace seis días que venimos reclamando al municipio que al menos habilite por sector, pero no hay criterio y parece que la única prioridad son sectores privilegiados. Vaya y pregúntele a Corazza si en su casa tiene agua o no y después me cuenta. El agua sobra en Huerta Grande, lo que faltan son inversiones y criterio", señalaron vecinos de la calle San Martín.

Nueva "Peña callejera"

Sin mucha preocupación por la crisis que se atraviesa, Corazza anunció para el próximo viernes una nueva peña callejera.

Esta peña, que se lleva a cabo en la vía pública cada fin de semana, tiene un alto costo para el erario municipal.