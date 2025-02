Villa del Totoral homenajeará al niño asesinado junto a Facundo Quiroga

En una sesión extraordinaria y por unanimidad, el Concejo Deliberante de Villa del Totoral aprobó el proyecto del Departamento Ejecutivo para colocarle a una calle de la ciudad el nombre del niño de 12 años que fue asesinado junto Facundo Quiroga. Se trata de José Luis Basualdo, el postillón que fue ejecutado el 16 de febrero de 1835. El proyecto se basa en una investigación del periodista y escritor de EL DIARIO, Luis Hernán López.

La calle elegida corre paralela al antiguo cementerio donde descansan sus restos.

Este 2025, se conmemora el 190° aniversario de ese trágico día, por lo que el viernes 14, en horas de la tarde, la Municipalidad formalizará la colocación del cartel a la calle con el nombre del postilloncito, donde fue enterrado por sus padres, a un año de la tragedia.

José Luis Basualdo era hijo de José León Basualdo y María Antonia Ábila. Ambos contrajeron matrimonio en segundas nupcias un 18 de agosto de 1815, en la iglesia de la Posta de Sinsacate, donde 20 años después fue velado el cuerpo de Facundo Quiroga. Su padre era viudo de María del Rosario Caldevila y su segunda esposa, era viuda de Manuel Villarreal.

Con este acto, la intendente de Villa del Tototal, Cecilia Garay, continúa haciendo una fuerte apuesta al rescate de las raíces que le dieron origen a la localidad.

La ejecución de Quiroga y su comitiva, fue reflejada magistralmente por Ramón J. Cárcano. «Allá está Barranco Yaco solitaria y sombría…la planicie se abre repentinamente en una ancha hondonada, donde en tiempos remotos seguramente corrían las aguas, ahora está cubierta de altos y viejo bosques de talas, algarrobos, espinillos, la flora peculiar de la región. El camino se estrecha por la vegetación invasora y a la par, solo dos vehículos pueden cruzar con holgura. A los costados no penetra el sol, únicamente reina la sombra de la espesura, del monte áspero y salvaje.

El Capitán Pérez y su gente conocen bien el lugar. Llega a gran galope Roque Juncos. «Han quedando ensillando los peones de la galera» - y qué dicen los que vienen- exclama el Capitán. «El Doctor Ortíz paseando sólo en el patio le dijo a don Marcelo, «hemos sabido que el Sr. Reynafe nos ha querido hacer matar» ¡Pobre Hombre! ¡ Pobre Hombre!

¿Sabían la tentativa del Monte de San Pedro? ¿Quiroga confía en su estrella como en sus armas?

Santos Pérez distribuye su partida de 32 hombres en tres grupos a lo largo del camino de Barranca Yaco. Avanza al norte y se ubica él con sus hombres probados, es la puerta de entrada. El rumbo opuesto al este de la carretera, coloca al teniente Figueroa y más allá sobre el costado del oeste al Alferez Cesareo Peralta, escalonados todos a una cuadra de distancia. En los extremos norte y sud establece guardias con orden de matar a cualquier persona que transite. Nadie se mueve sin orden de Santos y nadie sabe lo que va a ejecutarse.

Al clasificar los grupos y señalar posiciones únicamente les dice: «Vamos a sorprender un tráfico que viene de orden de gobierno y del Coronel don Francisco Reynafe. Al que se muestre cobarde yo mismo lo fusilaré. A la voz de mando cargaran las tres emboscadas».

En ese instante pasa el correo Luis María Luegues. Santos lo detiene y lo interna en el bosque con centinela de vista. La gente está ya pronta en su puesto, próximamente ya a las 11 horas, se siente del lado del norte el galope de caballos y el ruido de un rodado que avanza, todos en guardia. Al volver un recodo aparece la galera del general Quiroga, conducida por cuatro peones montados y dos postillones. El Capitán se adelantó y ordenó «Maten Carajo».

Las tres emboscadas avanzan rápidamente y descargan sus armas. Cuatro peones quedaron heridos. El instante es supremo. Quiroga asoma la cabeza y exclama «¡Eh! No maten a un general». Santos Pérez que a caballo, al costado esperaba el movimiento, le dispara un tiro de pistola sobre el ojo izquierdo. El general falleció instantáneamente. El capitán trepa en el acto a la galera y atraviesa con su espada al doctor Ortíz, al mismo tiempo que éste exclama ahogado por la angustia: «¡NO!; ¡No es preciso esto!». Llama al luego al sargento Basilio Márquez de 21 años y le ordena despeñarlos».

Santos ordena a Mariano Barrionuevo: «A estos llévelos al monte» señalando a los peones aterrados por el cuadro. Les atan las manos atrás, les alzan en ancas de los caballos, y en dos grupos les internan a cuatro cuadras del camino. Momento más tarde llega el asistente Flores: «Señor capitán, dice el sargento Barrionuevo, que si fusila a los presos o que clase de muerte les da».

El Alferez Peralta con su gente espera órdenes.

- «Vaya Alférez, dígale que los degüelle a todos»

Súplicas, lamentos, ayes, llantos resuenan en el monte. El Postillón (JOSÉ LUIS BASUALDO) de 12 años, llora desesperadamente y llama a su «Mamita». El soldado Benito Guzmán le ruega a su capitán que salve la vida del niño inocente, hijo de una familia amiga. -«No puedo por ordenarlo así mis jefes».

Guzmán insiste humildemente, y recibe como respuesta definitiva un balazo en el «ombligo», y otro en el «costillar» y muere seis días después sin permitirle confesarse para evitar revelaciones.

La voluntad personal y la crueldad no tienen barrera. Los mismos soldados se alejan de la escena vencidos por la emoción.

Cesáreo Peralta y Barrionuevo, el mayor de 23 años, ejecutan la orden atroz; en pocos minutos todos quedan degollados de oreja a oreja. A la galera la internan también en el monte y borran las huellas del desvío y tapan con tierra los charcos de sangre. A los cadáveres los arrojan al suelo próximos a los demás, desparramados en el campo.



La persecución

Caídos los Reynafé del poder, asume la gobernación Pedro Nolasco Rodríguez, quién nombra a Comandante Sixto Casanovas como responsable de esclarecer el crimen de Barranca Yaco y encarcelar a sus responsables. Pronto comienza a llenarse la cárcel de Córdoba con los integrantes de la partida, salvo con su líder Santos Pérez, que permanece oculto en los parajes del norte cordobés.

El Capitán, halla cerrada todas las puertas, y excusan protegerse los hombres, excepto su acaudalado amigo Patricio Bustamante, propietario de la estancia de Macha, que luego se retrae ante las amenazas del gobierno. Santos pretende huir a La Rioja, Catamarca, Jujuy, Chile y nunca acaba por realizar su propósito.

Cuenta Luis Vera que un día lo llama al bosque de Los Coritos, próximo a su chacra y le pregunta qué ruta podría tomar para segura para La Rioja, o provincia de arriba o para las de abajo, o para cualquier otro destino, al despedirse le dijo: «Me voy para las toscas y me muero de hambre. No puedo ni dormir. A cada rato me despierta el grito de ¡Mamita!!!!»

¿Qué pasaba en el alma de aquel hombre feroz?