PPP: Entregaron tarjetas de débito a 122 beneficiarios de Río Cuarto

En un acto realizado en el Salón Blanco de la Municipalidad de Río Cuarto, se entregaron 122 tarjetas de débito a beneficiarios del Programa Primer Paso (PPP), que impulsa el Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo.

Entre los beneficiarios, se multiplicaron los testimonios que tuvieron por común denominador el reconocimiento a la oportunidad que significa poder dar un primer paso en el mundo laboral.

Así lo entendió Ana Paula Aguilera, de 19 años, quien mañana tendrá depositado su primer sueldo, luego de insertarse en el mercado laboral con el PPP. “Me parece que es una buena oportunidad para gente que no ha empezado a trabajar, que es un buen aspecto de movilidad social para trabajadores y estudiantes”, señaló la joven.

“He dejado varios currículums y en la mayoría de los casos, me exigían experiencia previa. La realidad es que está difícil conseguir trabajo, pero este Plan Primer Paso me ha ayudado mucho porque me ha dado una oportunidad muy buena”, resalta Augusto Bresso (24), quien comenzó a desempeñarse en un puesto de Vigilancia.

En la oportunidad, la gerenta de la sucursal Bancor de Banda Norte, Pamela Casado, brindó a los beneficiarios las precisiones respecto del procedimiento para la habilitación de las tarjetas de débito entregadas y el correspondiente cobro de haberes.

En tanto, el director del Centro Cívico del Bicentenario, Julián Oberti, destacó la importancia de fomentar el empleo joven. “Es un programa que hace muchos años lo implementó el exgobernador José Manuel de la Sota y que ahora lo potenció el actual gobernador Martín Llaryora. Por eso entiendo que es uno de los programas insignia del Gobierno de la provincia de Córdoba que demuestra que cuando el Estado está cerca, de nuestros jóvenes en este caso, hay una salida posible”, dijo.

Por su parte, el intendente municipal Guillermo De Rivas, resaltó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el Municipio en la promoción de empleo, y celebró la posibilidad que significa este programa para los jóvenes riocuartenses.

El programa

A lo largo de los años, el PPP ha permitido que 200 mil cordobeses, que tenían dificultad en acceder al mundo del trabajo, tuvieran una oportunidad real para alcanzar su primera experiencia laboral y así comenzar a construir su futuro.

El programa, que es posible mediante la articulación entre el Gobierno provincial y el sector privado, está enfocado en generar empleo para jóvenes de 16 a 25 años, mediante dos modalidades: práctica laboral y relación de dependencia.

La práctica contempla un entrenamiento de 20 horas semanales, por seis meses. Quienes participan cuentan con una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), cofinanciada entre la empresa y la Provincia, y al Boleto Obrero Social (BOS).

Mientras que, mediante la modalidad relación de dependencia, las empresas pueden incorporar personal y nuevos talentos de manera registrada. La remuneración, en este caso, es de acuerdo al convenio colectivo del rubro en el que se desempeñará el trabajador, al tiempo que la empresa recibe un aporte estatal de 1 salario mínimo vital y móvil por 12 meses.

El acto fue presidido por la gerenta de Bancor sucursal Banda Norte, Pamela Casado, el intendente municipal Guillermo de Rivas y el director del Centro Cívico del Bicentenario, Julián Oberti y el secretario de Gobierno municipal, Roberto Koch.