Alumnos de Unquillo y Brasil visitaron la Legislatura de Córdoba

Este viernes, la Legislatura de Córdoba recibió la visita de alumnos de quinto año del Instituto Educativo Nuevo Milenio de la localidad de Unquillo y de sexto año del Colegio Sinodal de São Leopoldo, un municipio brasileño del Estado de Río Grande del Sul, quienes se encuentran de intercambio académico. Luego, viajarán los estudiantes de nuestra ciudad a Brasil.

La visita guiada fue una iniciativa que surgió a través de la legisladora Luciana Presas, quien fue la encargada de recibir al estudiantado. “Los invité para que vengan a conocer nuestra casa, la historia y el funcionamiento de la Legislatura. Me parece importante que los jóvenes puedan acercarse a la vida política, porque todos somos parte de esta provincia y tenemos que saber escuchar a todos los actores de esta sociedad, incluidos nuestros jóvenes”, expresó Presas.

Además, la legisladora se refirió a la experiencia vivida por los estudiantes: “En un principio estaban medio tímidos, pero luego, dentro del recinto, el lugar que a ellos más les atrae, se soltaron y pudieron sacarse todas las dudas. Preguntaron sobre leyes, cómo se conforma la Legislatura, estaban todos muy contentos”.

Legisladores por un día

Acompañados por la profesora de idiomas del Colegio Sinodal, Angélica Del Piva, los estudiantes pudieron conocer los diferentes espacios y contemplar la moderna arquitectura de la Unicameral. Además, los jóvenes tuvieron la oportunidad de profundizar sobre la historia de la institución y conocer el funcionamiento de distintas áreas del Poder Legislativo.

Sin embargo, el momento más esperado fue la entrada al recinto, donde pudieron observar las bancas y jugar a ser legisladores por un día. También allí aprovecharon para realizar preguntas a la guía, responsable de la visita educativa.

“Lo que más me gustó de la visita fue el recinto, fue lo que más me impactó porque siempre lo veo por la tele y me parecía muy chiquito, pero estando acá, ahora lo veo enorme. También me gustó mucho saber cómo eligen a los legisladores y cómo trabajan ellos acá”, expresó Victoria, alumna del colegio cordobés.