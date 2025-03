Llaryora inauguró la sistematización de una cuenca que beneficia a 12.000 hectáreas rurales

En Monte Buey, el gobernador Martín Llaryora habilitó la Sistematización de la Cuenca Culaso – Pinasco al Río Tercero, una obra que permitirá resolver el escurrimiento de agua de unas 12.000 hectáreas de la región.

El proyecto demandó una inversión de 496 millones de pesos, un 50% aportado por la Provincia y el otro 50% por el Consorcio Canalero Justiniano Posse – Monte Buey – Saladillo,

El gobernador le agradeció especialmente a los productores “porque las obras del consorcio canalero no son casualidad, son fruto del trabajo” y destacó el Fondo de Desarrollo Agropecuario, que destina el 98% de lo recaudado en el Impuesto Inmobiliario Rural para obras en el sector productivo.

Llaryora indicó que se trata de obras que no se advierten desde las urbes, pero son claves para sostener la actividad productiva de la región «porque cuando no existe esa producción, no están los ingresos después para mover el comercio y generar el trabajo. Entonces hay que empezar a hablar de las infraestructuras de obra adentro y mostrarlas en la ciudad. Porque se hace mucho, y más en estos momentos donde hacer es muy difícil”, señaló Llaryora.

Los trabajos consistieron en la construcción de un canal de más de 10 kilómetros de extensión, hasta una desembocadura en el río Tercero. La excavación estuvo a cargo de la Secretaría de Infraestructura Hídrica y Gasífera de la provincia.