Nuevo convenio entre la Defensoría del Pueblo y el Municipio de Córdoba

Con el CPC Monseñor Pablo Cabrera como sede, el Defensor del Pueblo Adjunto Carlos Galoppo y el Secretario de Participación Ciudadana y Juventud Juan Domingo Viola, rubricaron un acuerdo para el fortalecimiento de ambas instituciones.

Esto permitirá impulsar la modernización y mejorar las capacidades operativas de ambas partes en el ámbito de sus respectivas competencias. Además, promoverá la igualdad de oportunidades y la equidad para los sectores más vulnerables, facilitando el acceso efectivo a derechos fundamentales y garantizando la posibilidad de realizar trámites y gestiones ante organismos públicos y/o empresas de servicios públicos.

Por otro lado, promoverá la formación integral en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, en alineación con la Agenda 2030. Esto incluye el fomento de estrategias conjuntas orientadas a la protección del medio ambiente, la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus impactos.

Finalmente, se fomentará la mediación comunitaria como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, con el fin de promover espacios de diálogo participativo que favorezcan la cohesión social, el empoderamiento de las comunidades y la resolución pacífica de disputas, promoviendo una cultura de paz y convivencia.

Sobre el acuerdo, el Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, Carlos Galoppo expresó: "En este compromiso hay gestión, hay trabajo, hay realidades que tenemos que abordar. Porque si no lo abordamos desde el Estado habrá sectores que verán disminuidos aún más sus derechos. Uno de los compromisos que he asumido, desde que soy Defensor, es no ser indiferente a los problemas que tiene la gente".

Acciones derivadas del convenio

Ambas partes brindarán asistencia técnica mutua, intercambio de información, colaboración en la implementación y ejecución de acciones para brindar asistencia de calidad al ciudadano y respuesta activa a las necesidades de la comunidad en los Centros de Participación Comunal (CPC) y demás lugares estratégicos. Por último, se fomentarán mejores prácticas en la implementación de políticas públicas, destinadas a atender las necesidades y promover el interés común.