Plan 90-10: ayer se realizó un nuevo operativo interfuerzas en la ciudad de Río Cuarto

En la jornada de ayer, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros junto al intendente, Guillermo De Rivas y el Director General del Centro Cívico, Julián Oberti, supervisaron las acciones de un nuevo operativo interfuerzas en Río Cuarto y valoraron positivamente los resultados obtenidos.

En un gran despliegue intervinieron más de 180 efectivos en toda la ciudad, que realizaron patrullajes preventivos, controles vehiculares y operativos de identificación en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad y fortalecer la prevención.

En detalle, para este operativo de Seguridad Provincial Interfuerzas desarrollado en diferentes sectores de la ciudad, se convocó agentes de Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de Córdoba, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Motorizada, Infantería, Canes, Caballería, ETER, DUAR, SEOM, Patrulla Preventiva, personal de comisarías y Policía Barrial, División Investigaciones, Explosivos, Patrulla Rural, Policía Caminera, Guardia Local y Dirección de Tránsito.

Se realizaron allanamientos varios, saturación en bloque zonas críticas, controles vehiculares y de personas, con los siguientes resultados: nueve personas detenidas. (04 delitos y 05 contravenciones), se secuestraron 68 vehículos, 48 motocicletas y 20 autos/camionetas, también se secuestró una réplica de arma de fuego, un tráiler por delito de robo, un teléfono por robo, ocho vainas servidas y 22 cartuchos calibre 22.

El ministro Quinteros afirmó sobre la jornada: “Hemos desplegado innumerable cantidad de recursos, con móviles de Gendarmería, Policía Federal, el helicóptero de la Provincia, que siempre es un apoyo fundamental para este tipo de procedimientos, estuvimos en barrio Oncativo, Cola de Pato, San Martín, 400 Viviendas, atacamos con saturación los lugares más conflictivos de la ciudad. Estamos trabajando todos los días del año las 24 hs de manera permanente para brindar seguridad a los vecinos de la ciudad. El gobernador tiene principal interés de responder esta situación que se dio aquí en los últimos días, con trabajo en el territorio y trabajo de campo”.

El funcionario agregó que el año pasado se Incorporaron en la provincia 1600 policías a la calle, entre oficiales y sub oficiales, se compraron el año pasado 400 móviles, más los móviles para Seguridad Ciudadana y afirmó que este año se estarán incorporando 600 motos para la Policía y 700 patrulleros más: “el trabajo es arduo y prolongado en el tiempo. Vinimos a atacar una situación puntual y no la vamos a abandonar, no vamos a dejar solos a los vecinos de Río Cuarto, nunca los dejamos solos”, sostuvo Quinteros.

El operativo fue fiscalizado por el Jefe de policía Crio. Gral. Leonardo Gutiérrez; el Subjefe de Policía Crío. Gral. Antonio Urquiza; el Director Gral. Departamentales. Sur, Crío. Gral. Cristian Gómez; el Jefe de la Unidad Departamental Río Cuarto, Jorge Olguín; el subdirector General de las Departamentales Sur, Agustín Torres; el subdirector de la Unidad Departamental de la Policía, Javier Miatello; entre otras autoridades.