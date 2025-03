Más de 1.600 personas completaron la Diplomatura en Derechos Humanos

La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, junto a la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez, y autoridades de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) presidieron la ceremonia de entrega de certificados de la cuarta edición de la Diplomatura en Derechos Humanos.

La cohorte concluyó con 1.609 personas diplomadas al término de un cursado de cinco meses de duración, a cargo de un destacado equipo docente, 100 por ciento virtual, con clases sincrónicas y asincrónicas y posterior evaluación, a través de la plataforma virtual de la UPC.

La instancia de formación, abierta a toda persona interesada en la materia y sin costo para los participantes, ratifica una política pública del Gobierno provincial destinada a promover y difundir el conocimiento, la vigencia y el respeto de los derechos humanos en lo que refiere a la Memoria, Verdad y Justicia pero también a otras problemáticas actuales singadas por la intolerancia, la discriminación o la violencia institucional.

“Qué importante que en la Argentina actual donde pareciera que ganan los discursos de odio, más de 1600 personas han optado por completar una Diplomatura en Derechos Humanos”, destacó la ministra Liliana Montero.

“Más allá de las convicciones personales, mi presencia aquí expresa el compromiso institucional del Gobierno provincial con el #nunca más, y reafirmar que la democracia en Argentina es para nosotros un valor innegociable”, agregó Montero, al tiempo que anunció que próximamente se abrirán las inscripciones para una nueva edición.

Una política pública

Previamente, la secretaria Tamara Pez repasó los inicios de la Escuela de Derechos Humanos y precisó que tomando en cuenta todas las cohortes se llegó a un total de 18 mil inscriptos, provenientes tanto de esta provincia como de otras regiones del país, e incluso de países vecinos, ubicando a Córdoba como referencia en materia de Derechos Humanos.

En el mismo sentido, el vicedecano de la UPC, Daniel Artaza, señaló que “en tiempos complejos de cuestionamiento al concepto de Estado presente, que se pone en tela de juicio la importancia de la salud pública, la educación pública, la cuestión ambiental, de género o los derechos humanos, esta universidad ratifica una vez más el rumbo asumido”.

A su turno, el docente Lucas Crisafulli destacó “la enorme valentía de encarar una capacitación en Derechos Humanos desde el Estado”, y sostuvo que “los derechos humanos no pueden ser entendidos como legado de generaciones pasadas, sino como conquistas precarias y no admiten neutralidad”. “La diversidad no debe ser tolerada, sino celebrada”, resumió un joven egresado en nombre de sus colegas ante el auditorio, momentos antes de recibir su diploma y de convocar a todos “a construir espacios seguros y amorosos para todas las personas”.