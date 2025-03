En el Día Internacional de la Mujer, homenaje a la madre con la poesía de Ramón Llanes

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se destacó la poesía de Ramón Llanes, quien, con su profundo poema "Madre", rindió homenaje a la figura materna, llenando el espacio con emociones de amor, pérdida y presencia.

El poema refleja una conexión intemporal entre madre e hijo, un vínculo que no se limita a los recuerdos, sino que se convierte en parte esencial de la existencia misma. Llanes expresa cómo la ausencia de su madre sigue viva en cada parte de su ser, en cada pensamiento y en cada sentimiento, mostrando cómo su presencia trasciende más allá del tiempo y el espacio.

En el reino de mis desolaciones

me permito creer que estás plenamente en mí,

que estoy plenamente en ti;

que la vida corta pasada contigo

al fragor exquisito de tus caricias

no es parte de mi recuerdo

sino de mi existencia.

Que me haces tanta falta como mis ojos,

que no renuncio, no renuncio,

no pierdo el bocado que me toca y llama,

el campanario que me avisa,

el miedo que nunca tuve, por estar contigo,

que el espacio reservado en la estratosfera

lo has llenado de inquietudes,

que son muchos los lamentos que se me escapan,

que estoy en tu equinoccio cubriéndote la memoria,

que estás en mis inquietudes

cuidándome la piel del alma, madre.

El acto de recordar y honrar a las madres, especialmente en esta fecha significativa, refuerza la relevancia de la figura materna en todos los aspectos de la vida, tanto en el plano físico como emocional.