Llaryora anunció que se duplicará la Avenida Bodereau y el camino Intercountries

El gobernador Martín Llaryora anunció este lunes que se iniciarán las obras de duplicación de la Avenida Bodereau y el camino Intercountries de la ciudad de Córdoba. El mandatario encabezó un acto en el Centro Cívico, donde informó que se hará una inversión de casi 58 mil millones de pesos en la zona noroeste para conectar la capital cordobesa con las Sierras Chicas.

«En medio de la incertidumbre que se vive hoy, Córdoba da certezas, sigue adelante y no para. Córdoba hoy ayuda a la Argentina»; dijo el gobernador, quien añadió: «La Provincia tiene superávit fiscal y ese superávit lo utiliza para seguir creciendo y para mejorar la calidad de vida de su gente. De esa manera, Córdoba hoy le está ayudando a la Argentina. Tal vez sea, en este contexto, una de las mejores noticias que tenga el país. No solo por el monto de la inversión, sino porque hay una provincia que se juega por la Argentina en medio de la incertidumbre. Vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir avanzando, no vamos a parar».

Concretamente, se duplicará la calzada de la Avenida Bodereau en un tramo de 3,7 kilómetros, entre las avenidas Goycochea y Ricardo Rojas por un total de 42.353.863.988,25 pesos y durante un plazo de 18 meses. Habrá una nueva rotonda en el acceso a Saldán, cuatro cruces semaforizados y un nuevo retorno en barrio La Catalina, al tiempo que se proyectó la readecuación del puente sobre el canal Maestro Norte y la instalación de veredas, iluminación y forestación.

En lo que respecta al camino Intercountries, Llaryora se comprometió al desembolso de 15.538.882.386,55 pesos para desarrollar la obra entre la Ruta E-55 y la Avenida Molino de Torres, en el sector noroeste del área metropolitana. En una primera etapa, se duplicarán 1,3 kilómetros de calzada con dos vías por sentido sobre la Avenida Los Álamos, mientras que en una segunda etapa se ampliará la Avenida Molino de Torres en 1,9 kilómetros.

La obra incluye la repavimentación de la Avenida Los Álamos, nuevos conductos de agua y cloaca, y un sistema de drenaje con 1.320 metros de conductos premoldeados y cámaras reguladoras. También contempla un cantero central de tres metros, veredas peatonales de 2,5 metros y carriles de giros e incorporación.