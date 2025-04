Colonia Tirolesa tiene nuevo edificio de la Escuela Secundaria con Formación Profesional

El gobernador Martín Llaryora dejó habilitado el nuevo edificio de la Escuela Secundaria con Formación Profesional de Colonia Tirolesa, en el departamento Colón.

Con una inversión provincial de 4.177 millones de pesos, el establecimiento educativo cuenta con una superficie cubierta de 1.514 metros cuadrados, distribuidos en 5 aulas, taller de robótica, laboratorio, salón y taller de Usos múltiples.

La institución tiene capacidad para 180 alumnos por cada turno y ofrece la especialidad de “Bachiller con Formación Profesional en Tecnologías Aplicadas al Agro”, guardando una gran relación con el entorno socio-productivo de la zona.

El mandatario provincial destacó la decisión de construir estos “espacios modernos, con alta tecnología, sala de robótica y laboratorio” y remarcó que se podrán aprender en ella todos los secretos de la tecnología vinculada al agro “con lo cual, estarán en condiciones de manejar la nueva maquinaria y los software más novedosos, para hacer nuestros campos más productivos”.

“Es fruto del trabajo del intendente, de la comunidad educativa y de tantos años de pelea. Y tal como lo expresé en diversas oportunidades, nosotros no íbamos a parar. Cuando entré me dijeron, ¿van a parar las obras? No vamos a parar. Y esta es una realidad”, agregó.