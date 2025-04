Llaryora entregó 3.053 netbooks a 118 instituciones

En un acto encabezado por el Gobernador Martín Llaryora en el Centro Cívico del Bicentenario, se realizó la entrega de 3.053 netbooks a 118 instituciones de los departamentos Colón, Río Primero, Río Segundo, Santa María y Calamuchita.

Con una inversión de U$S 5.880.000, recientemente, inició la distribución de 40.000 netbooks a escuelas públicas primarias, secundarias, técnicas, especiales y de modalidades jóvenes y adultos de toda la provincia.

“Las ciudades o países que progresan lo hacen con educación. Sin educación en el mundo del conocimiento no hay progreso, y en consecuencia, no hay futuro. Por eso nosotros decidimos no parar. Este refuerzo que estamos haciendo es por el cambio en materia tecnológica”, expresó el gobernador Martín Llaryora.

A su vez, el mandatario provincial, agradeció y destacó la labor de directoras y docentes de las distintas instituciones educativas: “Gracias por abrir la escuela, por brindar oportunidades y por llevar esta reforma en un momento tan difícil. Les agradezco por animarnos a cambiar el sistema”.

En ese sentido, Llaryora, además, ratificó la decisión de la renovación de todos los gabinetes informáticos de los establecimientos educativos, y sostuvo que “con el programa TecnoPresente, en cada una de las escuelas y en cada una de las localidades, no habrán excusas para estudiar, ya que todos tendrán sus computadoras”.

El Gobierno de Córdoba, a través del ministerio de Educación, tiene previsto realizar operativos similares en todo el territorio provincial, instancias en las que además se llevarán a cabo capacitaciones para docentes sobre temáticas vinculadas a tecnologías en la educación.

En lo que va de 2025, ya se entregaron 11.051 netbooks a 330 instituciones de Córdoba Capital y el Departamento San Justo.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del Programa TecnoPresente, diseñado por el Estado provincial para dotar de herramientas, capacitaciones y espacios de enseñanza y aprendizaje de nuevas tecnologías a docentes y estudiantes de todos los niveles y modalidades.