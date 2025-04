Legislatura: reconocieron a la Red de Vida Independiente de Córdoba

Este lunes, la Legislatura de Córdoba entregó un reconocimiento a la Red de Vida Independiente de Córdoba (Revic) por las tareas que realiza, destinadas a promover los derechos de las personas con discapacidad, garantizando la dignidad humana en todos los aspectos de la vida.

En esta oportunidad, la distinción fue promovida por la legisladora Inés Contrera, acompañada por el presidente de la Comisión de Discapacidad, Carlos Carignano, y la legisladora Nancy Almada.

Por parte de Revic estuvieron presentes Alejandra Carbajo, de la Fundación Cein; Candelaria Molina, de la Fundación 5 Sentidos; Virginia Els, de la Fundación Farfalina; Raquel Fernández, de Funaser; Silvia Ordoñez, de Down Is Up; y Verónica Romanini, de la Fundación ARKHO.

En este sentido, Carbajo expresó: “Para nuestra Red, este reconocimiento es un gran impulso, nos da ganas de seguir adelante, porque uno sabe que las cosas cuestan, que hay que tocar muchas puertas y hay que ir construyendo consensos. Por eso, este reconocimiento de la Legislatura, nos pone un sello que nos indica que vamos por un buen camino, que podemos ser oídos y que podemos lograr nuestro objetivo, que es conseguir precisamente la vida independiente de las personas con discapacidad”.

Por su parte, Romanini dijo: “Uno de los grandes objetivos que tiene la Red es trabajar con las familias, con la comunidad, con lo público y lo privado. Y es así como, con este reconocimiento, nos damos cuenta de que esta articulación es posible”.

“Este reconocimiento nos permite pensar que, en el mar de necesidades, nos ven, y eso nos llena de orgullo”, dijo para finalizar Ordoñez.