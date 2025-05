Llaryora: «Hoy Córdoba es la provincia que tiene mayor inversión en infraestructura per cápita del país”

Durante un acto realizado en el Centro Cívico del Bicentenario, el gobernador Martín Llaryora suscribió los contratos con las empresas constructoras que ejecutarán dos importantes obras viales en la provincia.

Se trata de los altoniveles ubicados en Av. Vélez Sarsfield, zona urbana de la Ruta 36 en la Ciudad de Córdoba, en el tramo comprendido entre la Av. Circunvalación y la calle Posadas; y en la Ruta 19, a la altura de la localidad de Malvinas Argentinas.

El monto total de inversión alcanza los 67.838 millones de pesos, y los trabajos de construcción de ambas obras iniciarán en 20 días aproximadamente, generando 350 puestos de trabajo directo.

En su discurso, el gobernador Llaryora puso en valor la continuidad de las obras de infraestructura en la provincia y la decisión de no frenarlas: “Hoy podemos decir con orgullo que Córdoba es la provincia que más inversión en infraestructura per cápita tiene. No solo eso, sino que en algunos casos tenemos las obras civiles en marcha más importantes de toda la Argentina”.

“Como gobierno tenemos la responsabilidad de saber que ahora, en este momento donde el viento sopla en contra de la infraestructura, Córdoba no para”, agregó el gobernador.

Estas dos importantes obras permitirán ordenar el tránsito vehicular y brindar mayor seguridad vial en dos sectores de la provincia que presentan dificultades, impulsando a su vez el desarrollo de la infraestructura y la conservación de los puestos de trabajo del rubro de la construcción.

Los beneficios alcanzarán no solo a los vecinos de la Capital y Malvinas Argentinas, sino también a quienes transitan por la Ruta 36 con destino a Río Cuarto y el sur provincial, y a los que utilizan la Ruta 19 hacia San Francisco y el este de la provincia.

El primer mandatario destacó el valor de la infraestructura que “hace grande a los países y es la madre del progreso” y valoró que “estas dos obras no solo tienen un efecto tanto en Malvinas Argentinas como en Córdoba, sino en cada una de las ciudades que están conectadas a la misma”.