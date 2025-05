Turismo de La Cumbre participó en la Expo Té de Misiones

La Cumbre. La Cumbre dijo presente en la tercera edición de Expo Té Argentina, que se llevó a cabo en el Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

En el marco de esta visita se pudo conocer y sumar nuevos productores a Five O´Clock Tea.

Ecocapsula, Motivos, Me Fitocosmética Natural, Kokeshi Creativa y Marsai Escuela de te & Infusiones son algunos de los que ya confirmaron su presencia en la próxima edición de la expo que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de julio en La Cumbre.

"De esta forma, continuamos tendiendo lazos de cooperación con distintas localidades de nuestro país y consolidando Five O´Clock Tea. Queremos agradecer a quienes nos recibieron y nos acompañaron con tanto cariño durante toda nuestra estancia en la bonita ciudad de Posadas, muy especialmente a Facundo López Sartori, ministro de Agricultura y Producción de Misiones, y a los expositores que han decidido sumarse a nuestro querido Five O´Clock para mostrar sus creaciones”, indicaron.