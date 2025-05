San Francisco: Llaryora inauguró la puesta en valor de la Residencia Infanto Juvenil de Varones

El gobernador Martín Llaryora habilitó las obras de puesta en valor de la Residencia Infanto Juvenil de Varones “San Francisco” que fue íntegramente refaccionada y equipada en el marco del programa “Cimientos, construyendo un futuro sólido”.

El edificio, que tiene un gran valor histórico para la comunidad, depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF). Actualmente, alberga a 15 niños y jóvenes que están bajo protección del Estado provincial.

El mandatario provincial, quien estuvo acompañado de la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, destacó la importancia de la obra para la ciudad y agradeció al intendente Damián Bernarte por el trabajo en conjunto. “En un momento tan pero tan complicado como este, si no trabajamos mancomunadamente no podría ser factible hacer estas obras”.

Asimismo, el gobernador reiteró que la Provincia va a estar siempre a disposición de San Francisco, como de cada municipio de la provincia: “No le vamos a dar una mano, vamos a dar las dos y es por eso que esta ciudad no va a parar de progresar”.

La residencia fue remodelada estructuralmente y se equipó totalmente a nuevo con artículos de primera calidad, con una inversión de 253.863.557 pesos, que incluyó además la compra de un minibus para traslados.

“A los que trabajan en este lugar quiero decirles que esto no es un trabajo, esto es una vocación, si no tenés una vocación y no entendés que tenés que dar el doble o el triple de amor a estos niños no estás entendiendo dónde estás parado”, enfatizó Llaryora.

La decisión del gobierno de Córdoba de concretar esta obra fue anunciada en julio del 2024 durante la inauguración y reapertura de la residencia Alfonsina Storni, también de esta ciudad. El mandatario provincial cumplió, además, el compromiso de garantizar un minibus para uso de los niños y niñas y adolescentes que están alojados en ambas residencias.

Los trabajos realizados abarcaron una reforma integral con intervenciones en pisos, contrapisos, instalaciones sanitarias, carpintería, pintura general y albañilería, así como la renovación total del mobiliario y electrodomésticos.

En ese sentido, la ministra Liliana Montero destacó que la inversión en infancias está por encima de las proyecciones inflacionarias. Sobre esto, expresó: «Eso muestra el compromiso con las políticas sociales que tiene el Gobierno de Martín Llaryora. Eso es hacer política con la gente adentro, manteniendo el equilibrio fiscal. Frente a los problemas, Córdoba invierte y trae soluciones».

A su turno, Bernarte agradeció la presencia del primer mandatario provincial y destacó que el gobernador “sigue apostando por una mirada integradora, solidaria, que contenga a todas las necesidades de los vecinos de toda la provincia de Córdoba”.

Además, sostuvo que estas inversiones demuestran el accionar del Gobierno de Córdoba pensando en cada habitante de nuestra región. “Los aportes que se han destinado para estas obras no son ningún gasto, son una gran inversión. Por eso, apostamos por la calidad de vida acompañando el pleno desarrollo como personas, como habitantes, como ingenieros de lo que será nuestra comunidad en el futuro”, culminó.

Por último, Llaryora se dirigió a los niños y jóvenes que viven en la residencia y expresó: “El amor que le van a dar acá, es infinitamente grande, no se pongan ningún límite porque todo el sistema que tiene hoy la ciudad de San Francisco, les permite salir de acá, y si estudias y te esforzas, podés ser un profesional el día de mañana. Piensen en grande, porque ustedes se merecen una gran vida”.