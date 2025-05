“Appagá”: La Provincia ofrece un programa para personas que quieren dejar de fumar

Córdoba. En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra cada 31 de mayo, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, celebra los cuatro años del programa “Appagá”.

Se trata de una propuesta gratuita que desde 2021 acompaña a personas que desean dejar de fumar y que continúa creciendo en toda la provincia, con tratamientos personalizados, presenciales y a distancia.

Tal es el caso de Larisa, que se inscribió en el programa hace dos años y aún hoy continúa en el espacio: “Llegué por problemas de salud, tenía dificultades para respirar y me sentía mal con mucha frecuencia, por eso iba a la guardia del Hospital Rawson”.

Fue allí donde le hablaron de Appagá y decidió averiguar de qué se trataba: “Cuando fui por primera vez me sentí muy bien, contenida. Logré dejar de fumar definitivamente y apliqué todas las herramientas que nos dan para conseguirlo”.

Larisa cuenta que muchos de los aprendizajes que tuvo a lo largo de su experiencia con el programa le sirvieron, no solo para dejar el cigarrillo sino también en otros aspectos de su vida.

“Es un aprendizaje constante y hay muchos cambios de hábito. En mi caso, por ejemplo, empecé a hacer actividad física y tomar más agua. Sinceramente, me cambiaron la vida”, reflexionó.

Por último, Larisa insta a que otras personas puedan animarse a tomar la decisión de dejar de fumar y sumarse al programa “Appagá”: “Es realmente un aprendizaje, funciona y es muy bueno”.



Un programa que cambia vidas

Desde su creación, “Appagá” ha recibido más de 5.000 inscripciones y se han brindado 8.000 prestaciones en la Capital.

Además, más de 30 Centros RAAC del interior ya implementan el programa, promoviendo también actividades de prevención en cada comunidad.

Santos García Ferreira, secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, destaca la accesibilidad del programa desde cualquier punto del territorio provincial, “ya que cuenta con una modalidad que es virtual y otra presencial”.

“Esta iniciativa es una prueba de una política de gobierno que realmente le sirve a los cordobeses y estamos muy orgullosos de eso”, enfatizó.

Por su parte, Florencia Garagnon, psicóloga del Grupo de Cesación Tabáquica del Centro Asistencial Córdoba (MP. 14.217), explica que “este tratamiento tiene como eje central una terapia grupal semanal, en donde se trabajan distintas herramientas que le permiten a los participantes ir realizando un proceso gradual en la disminución del cigarrillo hasta llegar a su Día D, que es cuando deciden dejar de fumar”.

“En el espacio trabajamos diferentes herramientas que le permiten a los participantes afrontar situaciones difíciles en las que antes acudían al cigarrillo. Durante el tratamiento van aprendiendo nuevas estrategias más eficaces y saludables para hacerle frente a estas situaciones de la vida cotidiana”, concluye.



Modalidades de “Appagá”

Presencial

Disponible en el Centro Asistencial Córdoba, ubicado en el Hospital San Roque Viejo (Rosario de Santa Fe 374), y en más de 30 centros RAAC del interior. Incluye terapia grupal, atención individual, abordaje psicofarmacológico y seguimiento médico. La duración del tratamiento es de tres meses y comienza con una entrevista de admisión.

A distancia

Ideal para quienes no pueden acercarse a un centro. Mediante videollamadas grupales semanales y seguimiento profesional, las personas reciben apoyo terapéutico desde sus hogares.



¿Cómo sumarse?

Quienes deseen dejar de fumar pueden solicitar turno a través de WhatsApp:

351 3810583. Desde allí se coordina el inicio del tratamiento y se brinda toda la información necesaria.

Para conocer más del programa, ingresar en el siguiente enlace: https://www.secretariadeadicciones.com/appaga