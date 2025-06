Córdoba paga deuda por más de U$S 146 millones y $6.800 millones en junio

Durante los primeros días de junio, la Provincia de Córdoba hará frente a una serie de pagos de deuda que totalizan más de 146 millones de dólares y casi 7.000 millones de pesos, reafirmando su compromiso con los mercados financieros locales e internacionales y la sostenibilidad fiscal.

Este lunes 2 de junio, se abonará el noveno cupón de intereses de los Títulos de Deuda Internacional Step Up con vencimiento en 2027. El pago asciende a U$S 18.037.941,68, con una tasa aplicada del 6,99%.

El jueves 5 de junio, se concretará el primer pago de intereses de los Títulos de Deuda Clase 4, emitidos en diciembre de 2024 por un total de $120.000 millones. El desembolso será de $6.863.100.407,54, con un cupón del 9,75%, y capital ajustado por el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) informado por el BCRA. Estos títulos tienen vencimiento en 2027 y forman parte del Programa de Emisión de Títulos de Deuda Provincial por un valor nominal de hasta U$D 350 millones.

Finalmente, el 10 de junio, la Provincia realizará el noveno pago de los Títulos de Deuda Internacional Step Up con vencimiento en 2025, por un total de U$S 128.622.794,17. Este pago incluye U$S 8.273.980,91 en intereses y U$S 120.348.813,26 de amortización de capital. Cabe recordar que este instrumento había sido originalmente emitido con vencimiento en junio de 2021, pero fue reestructurado en 2021, con nuevo vencimiento fijado en diciembre de 2025.

Con estos desembolsos, la Provincia de Córdoba ratifica su voluntad de honrar sus compromisos financieros, garantizando la confianza de los inversores y el orden de sus cuentas públicas, en un contexto de planificación y disciplina fiscal sostenida.