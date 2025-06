Hospital de La Falda: la Provincia aportó 10 millones, pero el quirófano permanecerá cerrado

La Falda. Tras idas y venidas y profundas polémicas, finalmente la pasada semana el Gobierno provincial hizo un aporte de 10 millones de pesos para ayudar al municipio de La Falda a superar la profunda crisis por la que atraviesa el hospital local. Meses atrás, el intendente Javier Dieminger dió la orden de bajar los costos del funcionamiento del hospital y entre ellos cerrar el quirófano, lo que valió una gran reacción por parte de la sociedad faldense.

También algunas semanas atrás, vecinos concretaron un abrazo solidario al edificio del hospital, donde exigieron que los servicios vuelvan a funcionar con normalidad, sin embargo la decisión política parece ser irreversible.

Por su lado, el intendente Dieminger denunció que sigue funcionando como un hospital regional prestando servicios de atención médica “a una población que excede ampliamente los límites de su jurisdicción” y que “es el único en toda la región que ofrece servicio de pediatría las 24 horas y absorbe la accidentología de un radio de 30 kilómetros”.



¿Y el Festival de Tango?

Hasta el momento no hay una comunicación oficial sobre si se hará o no el "Festival de Tanto 2025" que este año celebra su edición N° 41.

Si bien en la página oficial se da por sentado que el mismo se llevará adelante, no se describen fechas, ni horarios, ni un programa que lo sustente.

Años atrás, el mismo ya había sido presentado en Rosario y en Buenos Aires, además de ser un clásico de la temporada invernal del Centro del Valle de Punilla.