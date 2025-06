Miles de jóvenes y adultos participan en las etapas zonales y regionales

Comenzaron las instancias zonales del Programa Córdoba Juega en la ciudad de Córdoba, con encuentros en el Club Atlético Barrio Parque y el Polo Deportivo Kempes, dos de los escenarios elegidos para esta etapa del certamen, entre otros espacios.

El certamen impulsado por la Provincia no solo estimula el rendimiento y la competencia, sino que también pone en el centro valores como el respeto, la superación, la inclusión y la formación integral.

Durante la jornada inicial, las canchas se poblaron de entusiasmo y valores deportivos, con la participación de escuelas e instituciones de diversos barrios de la ciudad.

El programa incluye modalidades diversas como Juegos Escolares, Amijugando, Córdoba Juega de Personas Mayores, E-CbaJuega, y Juegos Adaptados, entre otros. Con esta propuesta integral, Córdoba sigue apostando al deporte como una herramienta de inclusión y transformación social.

Señal de largada

En la disciplina de handball, la zona sur inició su actividad la semana pasada con el Sub 15 femenino en Ciudad Universitaria y tuvo continuidad en Barrio Parque, con la participación de equipos del Instituto El Huerto y el Colegio William Morris. El Sub 15 masculino jugará el 24 de junio, en Ciudad Universitaria. En tanto, el Zonal Norte Sub 18 está programado para el 26 en Villa Azalais, con competencia en ambas ramas.

El vóley también avanza con los zonales, que comenzaron en escenarios como Talleres, Club Municipal, Güemes y la Federación Cordobesa de Voleibol. Esta semana, el Sub 18 masculino se disputó en el Gimnasio Sur del Kempes, mientras que la rama femenina jugó en las canchas de Barrio Parque y Pucará.

En fútbol, la actividad comenzó el 12 de junio con la categoría Sub 14, y continuará los días 18, 19, 23 y 25 de junio en Ciudad Universitaria. Por su parte, el fútbol femenino tendrá su debut el 24 de junio en el Kempes, con categorías Sub 15 y Sub 18.

Además, el básquet ya tiene fechas confirmadas: el 19 y 24 de junio se disputará la categoría Sub 18 en el Club Parque Vélez Sársfield.

Este despliegue en toda la ciudad capital es parte de una estructura que abarca a 26 departamentos, 8 regiones y 48 zonas de competencia, permitiendo que estudiantes, personas mayores y deportistas con discapacidad encuentren un espacio para desarrollarse en el deporte.

Mientras tanto, continúan desarrollándose diversas competencias en toda la provincia. Cientos de municipios y comunas participan del programa acercando las actividades deportivas a colegios e instituciones que buscan avanzar en las diferentes etapas hasta llegar a la gran final provincial.

Atletismo Adaptado en el Kempes

En ese mismo sentido, el pasado jueves se vivió una gran jornada en la pista “Luis Oliva” del Kempes, durante la instancia regional del Atletismo Adaptado, con la participación de más de 280 jóvenes provenientes de Capital, Montecristo, Salsipuedes y otras localidades.

Con pruebas de pista y campo, y junto a atletas con discapacidad se vivió un día donde el talento y la emoción fueron protagonistas. Martín Ferrer, uno de los profesores de la Agencia Córdoba Deportes, destacó: “Este tipo de eventos es fundamental para que los chicos vean que tienen otras oportunidades, que hay un espacio donde se los respeta y se los aplaude”.

La hora de jugar

El Córdoba Juega 2025 ya está en marcha en toda la provincia y promete seguir generando espacios para jugar, aprender, competir e integrar, con el deporte como puente hacia una Córdoba más inclusiva.

Organizado por la Agencia Córdoba Deportes, junto al Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Humano, con el acompañamiento de otras áreas del Gobierno Provincial, el Córdoba Juega no solo estimula el rendimiento y la competencia, sino que también pone en el centro valores como el respeto, la superación, la inclusión y la formación integral.