Córdoba afianza su proyección educativa internacional en EE.UU.

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC), representada por su rectora Julia Oliva Cúneo, participó en Estados Unidos de la Conferencia Anual de NAFSA 2025, uno de los eventos más importantes del mundo en materia de educación internacional. El encuentro se realizó en San Diego y convocó a delegaciones de más de 100 países.

Durante la misión, la UPC firmó un acuerdo de cooperación académica con The City College of New York (CCNY), una de las instituciones públicas más reconocidas de Estados Unidos. El convenio contempla la implementación de un Programa de Estudios en el Extranjero que permitirá a estudiantes de grado del CCNY realizar una experiencia intensiva de tres semanas en Córdoba, con cursado en inglés y actividades culturales que promuevan la inmersión local.

Además, la rectora mantuvo reuniones bilaterales con autoridades académicas y representantes de universidades estadounidenses, entre ellas el Southwestern College y la Universidad de San Diego, con el objetivo de ampliar los lazos de cooperación y exploración conjunta en áreas como educación, artes visuales, estudios latinoamericanos y sostenibilidad.

La participación en NAFSA, que fue financiada por la Agencia ProCórdoba, incluyó talleres, conferencias y espacios de networking con especialistas del ámbito universitario global. “Este evento nos permitió fortalecer nuestras alianzas internacionales y proyectar nuestra institución como un actor relevante en el ámbito de la educación globalizada”, expresó Oliva Cúneo.

Con esta misión, la UPC reafirma su perfil de universidad pública con proyección internacional, favoreciendo la movilidad estudiantil, la producción científica conjunta y el desarrollo de capacidades en áreas estratégicas como turismo, gastronomía, diseño y sostenibilidad ambiental.