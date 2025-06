En Huinca Renancó, Llaryora inauguró un polideportivo y anunció nuevas obras

En el marco del plan de Igualdad Territorial, el gobernador Martín Llaryora visitó Huinca Renancó, donde inauguró un nuevo Polideportivo, un espacio conformado para la práctica deportiva y encuentro social de los vecinos.

El nuevo espacio de recreación contó con una inversión cercana a los 450 millones de pesos y se enmarca en la decisión provincial de ejecutar 177 polideportivos a lo largo y ancho de Córdoba.

El gobernador manifestó su satisfacción por acompañar a cada comunidad y aseguró que su visita a las localidades del sus – sur provincial tiene que ver con una concepción federal de su gestión. Y por ello, afirmó, la provincia está ejecutando obras en los 427 pueblos y ciudades.

“En este momento del país poder cumplir con obras de infraestructura es muy importante. Porque cada una de ellas conlleva desarrollo para el interior de nuestra Córdoba”, señaló.

Seguidamente, el gobernador otorgó a la intendenta Ana Bolaño un Fondo Federal de 50 millones para adoquinado y anunció que enviará un aporte de otros 400 millones para continuar con las conexiones de gas natural en la localidad.

Actualmente se ejecuta la obra de la segunda etapa de gas natural, que tiene un avance del 95 por ciento y está próxima a habilitarse, con más de 3600 metros de tendido y abasteciendo a 110 usuario potenciales, beneficiando además al Hospital René Favaloro y a tres establecimientos educativos: Escuela Especial Anexo Ana Nicola, Escuela Paso de los Andes y Jardín Merceditas de San Martín.

El mandatario también se comprometió a que antes de fin de año se concluirán las obras del nuevo edificio de la escuela ProA porque “si a eso lo complementamos con los terciarios que tenemos, Huinca se va a convertir en un Polo Educativo, no solo de la región, sino también de la zona de La Pampa”.

A su turno, la intendenta de la localidad destacó la importancia del apoyo por parte del gobernador: «Quiero expresar mi agradecimiento por la presencia continua de la Provincia en nuestro territorio. No se trata de una visita aislada sino de una muestra clara de permanencia, compromiso y voluntad política de acompañar el desarrollo de cada rincón de Córdoba, incluyendo a nuestro querido sur provincial y, en especial, a Huinca Renancó».

«Cuando las máximas autoridades se sientan en la mesa con su gente, se fortalece el verdadero sentido de la política: estar al servicio del otro», finalizó Bolaño.

Estuvieron presentes, además, los ministros de Gobierno, Manuel Calvo; de Educación, Horacio Ferreyra; de Justicia y Trabajo, Julián López; de Salud, Ricardo Pieckenstainer; legisladores y demás autoridades.

Ruta Nacional 35

Llaryora adelantó que solicitarán al Gobierno nacional la pronta reparación de la Ruta Nacional 35, que se encuentra en un estado de avanzado deterioro.

En caso que la administración nacional no intervenga, la Provincia pedirá hacerse cargo de la traza.

En ese sentido, Llaryora explicó que “las rutas siempre son esperanza, porque unen los pueblos, la producción, la cultura. Pero cuando se empiezan a romper pasan de esperanza a tragedia. Yo como Gobernador voy a llevar el reclamo. No vamos a parar de pelear por nuestra gente. Yo les pido que nos apoyen y que estemos juntos. Esto no es una cuestión de partidos políticos y de religión porque la ruta la transitamos todos y los accidentes no distinguen afiliación, sexo y religión”.

“Espero que La Nación ponga los fondos porque desde nuestra provincia se van miles de millones de pesos”, dijo y agregó que si esa vocación de servicio no se concreta, la Provincia pedirá la intervención de esta ruta para hacer los trabajos de reparación.

Nueva Escuela Especial

En el marco de su visita, el gobernador Martín Llaryora realizó la entrega del decreto que establece desanexar la Escuela Especial Huinca Renancó.

De esta forma, la localidad del departamento General Roca celebra la posibilidad de contar con su propia escuela, iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación.

Al respecto, Llaryora señaló que “es un momento donde nosotros estamos haciendo mucho trabajo a favor de las personas con discapacidad. En un momento donde están sacando recursos del gobierno nacional para cerrar el déficit, nosotros tenemos corazón y estamos potenciando a las instituciones”.

La acción corresponde a la necesidad de adecuar la oferta de enseñanza de la región, producto del crecimiento poblacional de la localidad del sur provincial.

De esta manera, el cuerpo legal otorgado es la materialización de la visión que tiene la Provincia de garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a una educación de calidad, con equidad y respeto a la diversidad.

Previamente, la institución de Huinca Renancó funcionaba administrativamente como un Anexo de la Escuela Especial “Ana Nicola» de Villa Huidobro.

La consecuencia directa de la desindexación de la misma es el aumento del presupuesto destinado a la escuela, necesario para su funcionamiento como unidad educativa independiente.

Viviendas, escrituras y aportes

En la oportunidad, 13 familias de Huinca Renancó cumplieron el sueño de la casa propia al recibir las llaves de sus Viviendas Semilla, con una inversión provincial de 340 millones de pesos.

A su vez, 25 familias se convirtieron en propietarias definitivas de sus inmuebles, al recibir las escrituras definitivas por intermedio del programa Tu Casa, Tu Escritura; y 20 vecinos fueron beneficiados con créditos del Banco de la Gente.

“Los programas de escrituras y viviendas son dos programas que nosotros vamos a continuar. Porque para nosotros una familia que llega a tener su casa o llega a tener su escritura, es el pilar fundamental sobre la cual se solidifica”, dijo Llaryora.

Además, a través del programa Fortaleciendo Clubes, las instituciones Sporting Club Nelson Tomas Page, Club Atlético Talleres, Asociación Italiana De Socorros Mutuos Santa Paula, Club Atlético Independiente de Ranqueles y Tiro Federal de Huinca Renancó, recibieron aportes de 5 millones cada uno.

Al mismo tiempo, por determinación del Gobernador el cuartel de Bomberos Voluntarios recibirá un aporte de 30 millones de pesos.