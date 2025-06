Jornada de testeo por el Día nacional de la prueba de VIH

Este viernes 27 de junio, de 16 a 19, tendrá lugar en la explanada del Paseo del Buen Pastor una jornada de testeo en adhesión al Día nacional de la prueba de VIH. Allí se podrá acceder al test rápido de VIH y sífilis; en forma voluntaria, confidencial y gratuita, con resultados en 20 minutos.

Esta actividad se enmarca en el programa de actividades vinculadas a los 40 años de respuesta al VIH en la Provincia y en la estrategia permanente de estimular la demanda espontánea y reducir los diagnósticos tardíos, que el Ministerio de Salud de Córdoba lleva adelante desde hace varios años.

En este marco, Dionsel Bouchet, jefe del Programa provincial de VIH, ITS y hepatitis virales, resaltó: “El test es la única forma de saber si se tiene o no la infección, porque en estadios tempranos, no se presentan síntomas”.

“En Córdoba tenemos una red de centros que realizan pruebas rápidas o metodologías convencionales, con asesoramiento previo y posterior. Si el resultado es negativo, podés acceder a métodos preventivos; y si es positivo, podés iniciar un tratamiento y mantener una excelente calidad de vida, y así lograr el estado de indetectable = intransmisible”, añadió Diosnel.

Como siempre, esta nueva jornada contará con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, así como de profesionales de la salud de distintos hospitales y programas.

En Argentina, se estima que 140.000 personas viven con VIH, y el 13% de ellas desconoce su diagnóstico, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2017/11/boletin_n_41-respuesta_al_vih_y_las_its_en_la_argentina_2024.pdf

Por eso, es clave seguir promoviendo la necesidad de hacerse la prueba al menos una vez en la vida, y repetirla periódicamente, sobre todo ante una práctica sexual sin protección (preservativo); si se planifica o cursa un embarazo (en cada trimestre y durante la lactancia) o si se mantienen prácticas sexuales con una persona gestante.

En ese sentido, es importante recordar que durante todo el año se puede acceder al test. En el Laboratorio Central, por ejemplo, se ofrece la prueba rápida para VIH y para otras infecciones de transmisión sexual, de lunes a viernes de 15:30 a 19h.

“El Laboratorio Central tiene una ubicación estratégica, en Nueva Córdoba, a metros de la Terminal y cerca de Ciudad Universitaria; y un horario muy conveniente, por la tarde, a contraturno de la mayoría de la oferta de la salud pública. En lo que va del año, más de 1100 personas pudieron acceder allí a esta prestación”, detalló Bouchet.

En la web del Ministerio de Salud https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/vih-prevencion/autotest-vih/ se pueden consultar los centros disponibles para el diagnóstico en toda la provincia.

Autotest: una herramienta innovadora

Paralelamente, Córdoba es la primera provincia que sumó a su estrategia de prevención combinada el autotest de VIH, https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/vih-prevencion/autotest-vih/ que busca ampliar el acceso al diagnóstico, incrementar su detección temprana y fortalecer las capacidades y la participación de la comunidad.

El objetivo de esta nueva herramienta es sobre todo facilitar la detección en poblaciones que tienen dificultades en el acceso regular al sistema de salud. Por eso, no solo se distribuye en centros de salud, sino también, a través de organizaciones de la comunidad. Actualmente son 26 las bocas de expendio que han entregado 220 kits, mientras se sigue expandiendo la red.

Cabe destacar que, entre las personas que retiraron su autotest, 27% manifestaron que nunca antes se habían hecho la prueba.

Para más información acerca de esta nueva opción, se puede llamar al 0800-1221-444, de lunes a viernes de 8 a 20h.

Actividades en toda la provincia

Además de la jornada en el Buen Pastor, habrá actividades en hospitales y centros de salud de toda la provincia, entre ellas:

Medicina Preventiva Córdoba Capital. 9 de Julio y San Martín. Viernes 27. Jornada de testeo de 10 a 14 hs.

Hospital Provincial Urrutia de Unquillo. Viernes 27 – Se realizarán test y asesoramiento en la sala de espera del Hospital, de 9:00 a 12:30 hs.

Hospital Rene Favaloro Huinca Renancó. Uruguay 537. Viernes 27. Jornada de testeo de 7.30 a 12.00 hs en el Laboratorio del Hospital.

Hospital Ramón Mestre de Santa Rosa de Rio Primero – Moisés Quinteros 548. Viernes 27. Jornada de testeo desde las 8:30hs

Centro de Salud Municipal de Rio Cuarto. Cabrera 1320. Viernes 27, se realizará una jornada extendida de testeo de 7 a 19 hs.