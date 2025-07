Llaryora presentó bono y mejoras salariales para los equipos de salud

El gobernador Martín Llaryora oficializó este lunes un paquete de medidas que representa un fuerte reconocimiento al personal de salud de toda la provincia. Se trata de la implementación de la Asignación Estímulo y la unificación del régimen legal para los equipos sanitarios, iniciativas que beneficiarán a más de 15 mil trabajadores y trabajadoras del sector.

En un acto realizado en el Centro Cívico, Llaryora explicó que la Asignación Estímulo, prevista por la ley 11.026, se conforma con el 30?% de los recursos que el Estado provincial recupera por prestaciones sanitarias. En esta primera etapa, el monto global a distribuir asciende a 1.966 millones de pesos, alcanzando a 15.146 agentes de salud.

La medida contempla dos componentes: un tramo general que se reparte entre todo el personal habilitado y otro destinado a equipos que cumplen funciones críticas o en áreas sensibles. Según se informó, el pago se realizará de forma semestral, y de manera excepcional este año se liquidará en junio y octubre.

Además, el mandatario anunció la unificación del marco legal para el personal de salud a través de la ley 10.889, lo que implica que más de 5.700 agentes que hoy se desempeñan bajo distintos regímenes laborales pasarán a formar parte de un esquema único. Esta decisión representa una inversión mensual de 2.250 millones de pesos, con un aumento promedio de 242 mil pesos por trabajador.

“Es un reclamo histórico al que hoy le damos respuesta. En Córdoba reivindicamos la salud pública, no la atacamos. Y no se puede defender la salud si no se invierte en ella y si no se reconocen los derechos de quienes la sostienen todos los días”, sostuvo Llaryora durante el acto.

Desde el Ministerio de Salud detallaron que la gestión provincial ya lleva invertidos casi 30 mil millones de pesos en infraestructura, equipamiento y mejoras en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

El anuncio fue acompañado por autoridades provinciales, directores de hospitales, representantes gremiales y personal del sistema sanitario. El secretario General de la Gobernación, David Consalvi, destacó que “estas medidas son de estricta justicia y se lograron gracias al consenso y al trabajo conjunto”.

Por su parte, el secretario General del Sindicato de Empleados Públicos, Sergio Castro, valoró el compromiso asumido por el Gobierno: “Más allá de la crisis, se siguen logrando avances concretos para los trabajadores de la salud”.