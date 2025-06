Agenda cultural de la semana: Se viene una nueva edición de la Noche de las Lecturas

La agenda cultural de la Agencia Córdoba Cultura propone una semana colmada de actividades para todos los gustos y edades. Del 9 al 15 de junio, el arte contemporáneo, la literatura y el teatro infantil se convierten en protagonistas de una programación diversa, que invita a encontrarse con la creatividad y la imaginación en distintos espacios culturales de la provincia.

El lunes 9 de junio a las 19:30, el Paseo del Buen Pastor inaugura tres exposiciones individuales que dialogan con distintas dimensiones del arte contemporáneo. “Alberto Delmonte. Tras la huella constructiva”, con una estética influenciada por las culturas indoamericanas; “La fábrica: diálogos con la materia” de Gabriel Garay, que evoca los vestigios industriales de las Sierras Chicas; y “Lo salvaje” de Luciana Bertoloni, con escenas poéticas que exploran la infancia y la transformación.

Las muestras estarán abiertas al público hasta el 24 de agosto, con entrada libre y gratuita, todos los días de 10 a 19 h.

El viernes 13, en tanto, se celebra la 3° edición de la Noche de las Lecturas, una jornada especial donde los libros, las voces y los relatos toman el centro de la escena. Organizada junto a la Universidad Nacional de Córdoba, esta propuesta conmemora el Día del Escritor y el Día del Libro, con múltiples actividades a lo largo del día: encuentros con autores, lecturas públicas y espacios para redescubrir el placer de leer.

Finalmente, el sábado 14 a las 17, el Ciclo de Infantiles Provinciales continúa con la obra “Animaladas ¿el último sapucay?”, en el Centro Cultural Córdoba. Desde Villa de las Rosas llega esta compañía con una propuesta de teatro de títeres y objetos que nos lleva a descubrir al Aguará Guazú, una especie en peligro de extinción, a través de un lenguaje sensorial que combina música, artes plásticas y narración.

La entrada es gratuita y se retira una hora antes en la recepción del CCC, hasta agotar la capacidad de la sala.

Estas son solo algunas de las actividades destacadas que podrán disfrutarse durante la semana. A continuación, la grilla completa:

Lunes 9 de junio

A las 18. Cine: Vermiglio (de Maura Delpero, Italia, 2025)

Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto

Finales de la Segunda Guerra Mundial en Vermiglio, un remoto lugar en los Alpes italianos. La llegada al pueblo de un soldado desertor va a marcar un antes y un después en la vida de sus habitantes, especialmente en la familia del maestro, que verá cómo cada uno de sus miembros se dirige hacia un destino inesperado. Repite el miércoles 11 y jueves 12 y sábado 14 a las 18. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: “La nación Clandestina” (de Jorge Sanjinés, Bolivia, 1989)

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

En el mes de junio y en coordinación con el Área de Pensamiento Latinoamericano, damos una mirada al buen cine de nuestros vecinos de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Sebastián Mamani, un campesino renegado de su clase, vuelve a su pueblo a pagar sus culpas por prestar servicio como represor durante la dictadura, bailando la danza del “Danzanti” hasta morir. Él espera borrar su pasado, y anhela un renacimiento. Entrada libre y gratuita.

A las 19:30. Tres nuevas exposiciones inauguran en el Paseo del Buen Pastor

Paseo del Buen Pastor – Sala de exposiciones – Hipólito Yrigoyen 325

Se inauguran tres muestras individuales que conforman un recorrido articulado y profundo por distintas dimensiones del arte contemporáneo. El itinerario comienza con “Alberto Delmonte. Tras la huella constructiva”, cuya obra presenta símbolos, grafismos y colores inspirados en las culturas indoamericanas, desde una estética constructiva. Continúa con Gabriel Garay con “La fábrica: diálogos con la materia” cuyas pinturas y materiales industriales evocan la memoria de las fábricas de cal de Sierras Chicas como testigos de un pasado productivo. Finalmente, el recorrido culmina con Luciana Bertoloni, quien propone escenas poéticas que transitan la infancia, el deseo y la transformación a través de una mirada íntima y performática en “Lo salvaje”. Las muestras podrán visitarse todos los días de 10 a 19 h hasta el 24 de agosto. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine de cabecera: 24 Hour Party People (de Michael Winterbottom, Reino Unido,2002)

Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto

En 1976, Tony Wilson descubre que su verdadera vocación es la música. Funda un sello discográfico y se convierte en cazatalentos y promotor musical. Nace así la exitosa discográfica Factory Records de Manchester, de donde proceden grupos como Joy Division, New Order y Happy Mondays. Tony Wilson y sus amigos, tras asistir a un concierto de Sex Pistols, a finales de los años 70, elaboran un plan que cambia por completo el mundo de la música pop y convierte a Manchester en una ciudad famosa. Tras lanzar Factory Records, compran un local y ponen su propia discoteca (Hacienda), que se convierte en una de las más conocidas del mundo. Entrada libre y gratuita.

Martes 10 de junio

A las 17. Presentación del ebook: Pharus II. Paisajes y fotografías ficcionales

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Se lanza un ebook de arte de la destacada artista visual Matilde Marín. Participaran de la mesa de presentación Matilde Marín, autora del ebook, Adriana Musitano, directora de la editorial y ensayista, y José Luis Lorenzo, coleccionista de arte y titular de la Asociación de Amigos del Museo Caraffa. En el ebook Matilde Marín se embarca en un viaje visual que documenta y recrea faros del mundo. La artista viajera regresa a su lugar de origen y trae los faros del Norte al Sur, del Este al Oeste y crea imágenes en las que se mezclan cielos y suelos, que desajustan lo real y lo devuelven en ficción y conocimiento. Matilde Marín nació en 1948 en Buenos Aires. Artista contemporánea y académica argentina, desarrolla su obra en múltiples disciplinas, incluyendo grabado, fotografía y video. Profesora de seminarios de posgrado en universidades de Argentina, Chile y España. Desde 2008 es Académica de Número y entre 2022 y 2024 fue Presidenta de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Cine: Possession (de Andrzej Zulawski, Francia, 1981)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Berlín, antes de la caída del muro. Cuando Marc regresa de un viaje encuentra a su esposa Anna cambiada, muy nerviosa y perturbada. Por fin, le confiesa que tiene una aventura y lo abandona. Marc cae en una terrible depresión que lo lleva casi al borde de la locura. Poco después Marc se entera de que su mujer también ha abandonado a su amante, y la verdad sobre la aventura secreta de Anna se revelará monstruosa. Repite a las 21; miércoles 11 a las 17 y 21. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 18. Taller modos de ver

Centro de Animación y producción – Quirino Cristiani – Echeverría 232 – Unquillo

Taller dirigido a amantes del cine, público en general, artistas, se propone un entrenamiento audiovisual, reflexión y análisis de la puesta en escena de la obra de artistas clave de la historia del cine documental. El taller está a cargo de Marina Rubino y Darío Arcella, cineastas y docentes, fundadores de Grupo Documenta, realizadores de los largometrajes Yvonne, Tunteyh, Crónicas de la gran Serpiente, Fui Alan por un año, entre otros. Todos los martes de 18 a 20. Para más información podes comunicarte al 11 50058623.

A las 18. Cine en el Palacio: Vivir rodando (de Tom DiCillo, Estados Unidos, 1995)

Museo Evita- Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Aclamada comedia sobre el cine premiada en los circuitos de cine independiente. Nick está rodando una película en la que todo está saliendo mal, pero no está dispuesto a renunciar e intenta conservar su integridad. Entrada libre y gratuita.

A las 18:30. Cine: Adiós a Las Lilas (de Hugo Curletto, Argentina, 2025)

Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto

Adiós a Las Lilas narra la historia de un frustrado director de cine —interpretado por el propio Curletto— que convence a Jorge Marrale para encarnar en una ficción a su padre, un comerciante ludópata que muere tras una absurda excursión en ojotas al Gran Cañón del Colorado. Repite miércoles 11 a las 20:30. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19. Presentación del libro de poesía contemporánea: “Rastro de una sombra sin nombre. H. D. La construcción del cuerpo en el análisis y en la poética”

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

Del autor Gerardo Máximo García. Con prólogo de María Paulinelli. Participan: Gabriela Díaz (psicoanalista), Gabriela Lopez Truck(artista plástica). Actividad realizada conjuntamente entre la Biblioteca Córdoba y la Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine: Gloria! (de Margherita Vicario, Italia, 2024)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Corre el año 1800; el lugar, el Colegio Sant Ignazio, un viejo y decrépito instituto musical para niñas, en algún lugar cerca de Venecia. Aquí vive “la Muda” una criada silenciosa y solitaria, encargada de las tareas más humildes. Nadie sabe que se llama Teresa; nadie sospecha que posee un talento extraordinario que le permite sentir la armonía del universo y remodelar la realidad a través de la música. Repite miércoles 11 a las 19. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 20:30. Cine por la diversidad: Lilting (de Hong Khaou, Reino Unido, 2014)

Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto

Durante junio el ciclo nos trae algunas de las películas más destacadas del cine contemporáneo. Esta vez, el eje gira alrededor de una de las diversidades menos comprendidas por el conservadurismo y más vulnerables a la brutalidad: la diversidad sexual. Una mujer china, que vive en un geriátrico en Londres, acaba de perder a su hijo en un accidente. Un chico, que era la pareja del joven, intentará acercarse a la madre para no abandonarla durante su duelo. Pero hay varias barreras en su relación, sobre todo culturales. No hablan el mismo idioma, y además la madre no sabía que su hijo era homosexual. Frente a este panorama, el joven se esfuerza en generar un acercamiento con la persona que probablemente más entienda el valor de lo que él acaba de perder. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 11 de junio

A las 17. Charla a pie de obra con Florencia Walter: “Ensayo de lo posible”

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

La artista Florencia Walter ofrecerá una visita guiada sobre su muestra “Ensayo de lo posible” actualmente en exhibición en la sala 5 del Museo Caraffa con curaduría de Silvina Gonzalez. En la charla a pie de obra, una actividad organizada junto a los Jóvenes Amigos del Museo Caraffa (JAMEC) y el acompañamiento de la Asociación de Amigos del Museo Caraffa (AAMC), la joven artista abordará las distintas líneas de sentido de su exhibición que contiene piezas instalativas y pinturas que invitan a la reflexión sobre el quehacer pictórico como espacio de encuentro y transformación. Florencia Walter (Córdoba, 1980) es una artista visual que explora los límites de la pintura, la instalación y la escultura, invitando al espectador a cuestionar y redescubrir su percepción del espacio y de lo cotidiano. Licenciada en Psicología y en Pintura por la Universidad Nacional de Córdoba, Florencia complementa su formación artística en destacados programas. Ha expuesto su trabajo en espacios culturales y museos de Argentina, Perú, España, entre otros. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine Club del CCC: The Doors (de Oliver Stone, Estados Unidos,1991)

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Este mes, en el Cine Club del CCC inicia el ciclo Acordes en la oscuridad. Biopic del legendario Jim Morrison (Val Kilmer) y su banda The Doors, desde sus inicios hasta la muerte del cantante en una habitación de hotel de París en 1971. En los primeros días de la formación del grupo, Morrison está en su momento más benigno; es sólo un tipo que pasa el rato en la playa escribiendo poesía. Pero pronto la fama de los Doors comienza a extenderse, con Morrison como centro de atención. A medida que el consumo de drogas y el comportamiento errático de Morrisson aumentan exponencialmente, el resto de la banda -Ray Manzarek (Kyle McLachalan), John Densmore (Kevin Dillon) y Robby Krieger (Frank Whaley)- empieza a cansarse de sus llegadas tardías, del creciente número de cancelaciones y de las sesiones de grabación ebrias que requieren infinitas repeticiones. Pero nadie, ni siquiera su novia Pamela Courson, pudo ayudar a Morrison en su caída en espiral hacia un infierno de drogas, alcohol, obscenidad pública y depresión, llevando su talento y su música a un final prematuro.. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad sala.

Jueves 12 de junio

A las 10. 2º Encuentro Regional de Teatro “El Sur También Existe”

Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto

Del 12 al 15 de junio, y en su segunda edición, este evento artístico reúne a elencos, directores y creadoras/es escénicas/os de diversas localidades del sur provincial con el objetivo de visibilizar y fortalecer la producción teatral de la región. Durante cuatro jornadas, el público podrá disfrutar de una programación diversa que incluye obras contemporáneas, versiones renovadas de clásicos y propuestas experimentales, en un entorno de intercambio, formación y celebración del arte teatral. Además, se dictarán talleres de formación y se realizarán conversatorios abiertos que enriquecerán el diálogo entre artistas y comunidad. Grilla completa AQUÍ. Entrada libre y gratuita.

A las 16. Ciclo Patio Peatonal: Literatura e Identidad

Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

En articulación con Abuelas de Plaza de Mayo y el Plan Provincial de Lectura, se presentarán el libro ilustrado Mi Abuela y El tren de los abrazos, una biblioteca digital con recursos pedagógicos. Participarán Susana Gómez, representante de Abuelas, y Luciana Trocello, del equipo del Plan Provincial. La actividad es gratuita, otorga puntaje docente y se entregarán materiales de trabajo. Está dirigida a docentes, directivos, bibliotecarios y público en general. Actuarán los músicos Ceci Raspo y Mariano Clavijo. Una noche para leer, abrazar la memoria y fortalecer la enseñanza. Inscripciones AQUÍ

A las 16. De las veredas de Córdoba a un bosque de Suiza

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622

Charla junto a la Dra. María Cristina Boixadós sobre el proceso creativo de su libro “La intimidad del desarraigo. Entre la magia de las fotografías y las palabras”. El libro es el resultado de la investigación de una colección de 600 fotografías de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, encontrada en una calle de la ciudad de Córdoba, que busca analizar los movimientos inmigratorios de las últimas décadas del 1800, a partir de documentos y fotos de los descendientes de Giocomo Righetti (1842-1908). Contará con un espacio para la venta de publicaciones. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Cine: Fuera de temporada (de Stéphane Brizé, Francia, 2023)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Mathieu vive en París, Alice en una pequeña ciudad costera del oeste de Francia. Él tiene unos cincuenta años y es un reconocido actor de cine. Ella tiene más de cuarenta y es profesora de piano. Se enamoraron hace unos quince años. Luego se separaron. Desde entonces, el tiempo pasó, cada uno siguió su camino y las heridas fueron cicatrizando de a poco. Cuando Mathieu decide darse un respiro en un Spa alejado de todo, sus vidas volverán a cruzarse de forma casual. Repite a las 21; viernes 13, sábado 14 y domingo 15 a las 17 y 21. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 17. Taller de bitácoras creativas en relieve

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622

La Biblioteca Provincial para Personas con Discapacidad Visual, dependiente de la Agencia Córdoba Cultura, desarrollará un taller de bitácoras creativas en relieve, dirigido a todo público. El mismo se basará en la confección de estos encuadernados de pequeño formato, con materiales en relieve y escritos en braille, que potencien y evidencian, a través del tacto, las sensorialidades y las percepciones desde una perspectiva amplia, integradora e inclusiva. Entrada libre y gratuita

A las 17:30. Un futuro antiguo: Encuentro con Gabriel Orge y Diego Vigna

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622

El fotógrafo Gabriel Orge y el escritor Diego Vigna, invitados por la editorial Lote 11, conversarán sobre archivo, fotografía, escritura y memoria desde una perspectiva editorial, a partir de sus libros “Latir y revelar” y “Escribir cartas como quien canta”. Sobre el epistolario exhumado de Daniel Moyano”, respectivamente, publicados por esta editorial. Contarán con un espacio para la venta de sus publicaciones. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Inauguración del proyecto de concierto/performance: “Una nueva piel”

Museo Evita- Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Este concierto será de algún modo, la versión en vivo, en tiempo real, de la misma obra que luego permanecerá en las cuatro pantallas, Una Nueva Piel. El eje del concierto estará a cargo del ABC Trío, integrado desde hace 16 años por Gustavo Alcaraz, Gonzalo Biffarella y Julio Catalano. El grupo combina instrumentos tradicionales, con algunos digitales, diseñados especialmente para ser controlados a través de gestos. Al trío se sumará la flautista Patricia García, una de las performers más reconocidas de nuestro país. La filósofa Andrea Torrano tendrá a su cargo la lectura de tres breves textos, filosóficos y poéticos, que son parte del montaje original de la pieza. Finalmente, las performers/bailarinas: Sonia Gili y Belén Zapiola, se mezclarán entre los asistentes, desarrollando una improvisación coreográfica, al estilo de la realizada y fijada en el video que se verá en las pantallas de la instalación.

A las 19. Presentación del libro de poesía contemporánea: “Es un mar”

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

Del autor riocuartense, residente en Córdoba, Jorge Carranza. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine espacio INCAA: La quinta (de Silvina Schnicer, Argentina, 2024)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Nominada a Mejor película en el Festival Internacional de Mar del Plata (2024). Como cada año, Rudi y Silvia, junto a sus tres hijos Martín, Federico y Silvina, escapan de la gran ciudad para disfrutar en su quinta de las esperadas vacaciones. Pero al llegar se dan cuenta de que la casa estuvo ocupada. Rudi culpa a Tomás, el casero, y pasa los siguientes días tratando de convencer al vecindario de despedirlo. Sin embargo, otro suceso, de profundidad imprecisa, lo detiene: mientras estaba preocupado por echar a Tomás, los niños hicieron algo. Algo horrible. Repite viernes 13 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19. Encuentro con Matilde Marín

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622

La artista visual Matilde Marín realizará una charla a partir de su nuevo ebook “Pharus II. Paisajes y fotografías ficcionales”, publicado por la editorial de fotolibros digitales Bosquemadura. Participará de la charla Adriana Musitano, investigadora y directora de la E-ditorial. También se proyectarán fotografías y videos de su obra, se repartirán algunas impresiones de la artista y habrá un espacio para la venta de publicaciones.Entrada libre y gratuita.

A las 20. Música en el Real: “Facundo Farrando presenta Despilfarrandome”

Teatro Real – Carlos Gimenez- San Jerónimo 66

El cantautor y guitarrista Facundo Farrando presenta su nuevo disco Despilfarrándome. En este concierto recorrerá el repertorio de sus 5 discos con 7 músicos en escena y la presencia de Suna Rocha como invitada especial, Cacho Piña y Alex Macía cantando un repertorio inédito para grandes figuras de nuestra cultura. Entradas: Platea: $20.000, Primer nivel: $18.000, Segundo nivel: $16.000, Tercer nivel: $14.000 – Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Jueves de Comedia: “Aurora Negra”

Teatro Real – Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Con dirección de María Palacios. Invierno, en alguna montaña del polo norte, en el círculo boreal. Dos personajes con un extraño vínculo entre sí se encuentran enterrados en la nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento aúlla como un cachorro de lobo castrado, el viento, es testigo y cómplice, una entidad que acompaña, un siniestro confidente. Edad recomendada para mayores de 16 años. Entrada general $4.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Cine: Tesis sobre una domesticación (de Javier Van de Couter, Argentina, 2025)

Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto

Basada en la novela de Camila Sosa Villada. Una travesti ocupa el espacio que se ganó. Es actriz, es prestigiosa, gana dinero, se casa y se lanza a adoptar un hijo. Éxito laboral y personal, el sueño parece completo: la utopía familiar. La protagonista se desliza por esta tesis construyendo una nueva narrativa travesti que incluye el derecho al goce, la ambición, el glamour, la contradicción. Pero, ¿cuál es el costo de sostener esta nueva e inesperada realidad?. Repite viernes 13 a las 19; sábado 14 a las 20:30. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Viernes 13 de junio

Noche de las lecturas

La 3° edición de la Noche de las Lecturas promete desarrollarse en el marco de una atmósfera única que se crea cuando las palabras cobran vida en la voz de alguien más, o incluso en la propia. Durante todo el día, centenares de cordobeses tendrán un acercamiento especial al mundo de las palabras y los relatos. Organizada por la Agencia Córdoba Cultura y la Universidad Nacional de Córdoba, este evento que celebra el Día del Escritor (13 de junio) y el Día del Libro en Argentina (15 de junio) estará repleto de actividades en torno a la lectura, como encuentros con autores, lecturas cautivadoras y la reafirmación de que leer es un acto de profunda transformación y alegría. Más info AQUÍ

A las 21. Ciclo Matices presenta: Rodrigo Saldaña Grupo

Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto

Una propuesta que combina versatilidad, creatividad y una destacada formación musical. Liderado por Rodrigo Saldaña —bajista, guitarrista y productor oriundo de Villa Dolores— el grupo se caracteriza por un sonido ecléctico que transita géneros como el rock, el folklore y el jazz. Saldaña, egresado de la prestigiosa Escuela La Colmena y con una vasta trayectoria como docente y sesionista, apuesta en este proyecto solista a la exploración de nuevos estilos, acompañado por un talentoso ensamble: Jerónimo Gallo en saxo, Mario Gigena en guitarra, Damián Barrera en batería y Bruno Cravero en piano y teclados. Entrada general $5.000 disponible en autoentrada.com.

Sábado 14 de junio

A las 10. Taller de Origami para niños y adolescentes

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

El objetivo es fomentar la creatividad y el aprendizaje a través del arte. Todos los encuentros empiezan con un cuento con un hermoso mensaje que hacen con que la imaginación y el amor propio crezcan. Casi todo el material utilizado es reciclado: con la finalidad de hacer el arte más inclusivo: no es necesario gastar para crear ya que el material más importante está en nosotros. Costo del taller $8.000 pesos. Contacto: [email protected]– WhatsApp: 3515300986.

A las 10. Taller de actuación frente a cámara para adolescentes

Centro de Animación y producción – Quirino Cristiani – Echeverría 232 – Unquillo

Taller de Realización cinematográfica y actuación frente a cámara está destinado a adolescentes y jóvenes entre 12 y 19 años de edad. Es un espacio de aprendizaje y de producción en cine y actuación, a la vez creativo y recreativo, donde se propiciará el encuentro humano, comunitario y artístico de los participantes; donde puedan desarrollar su creatividad, de manera lúdica e interactiva, adquiriendo herramientas de cada disciplina. Marina el taller está coordinado por Marina Rubino y Mariana Caballero Said. Más información: 351-2322751

A las 11. “Pensado la escena artística cordobesa (2010 – 2025)”

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Retomando la experiencia del Proyecto COMETEN/hechos varios desarrollado en la primera década de los 2000, la artista visual Florencia Walter junto a la investigadora en Artes Ana Sol Alderete moderan el espacio de diálogo “Pensado la escena artística cordobesa (2010 – 2025). Con el acompañamiento de Ilze Petroni de OMAACCEA (Oficina Móvil de Atención a Artistas en Contextos de Crisis Económica y Ambiental) y Rocío Juncos, gestora cultural, se proponen analizar la escena artística actual con sus diferencias, nuevas particularidades y desafíos. Partiendo de la idea de que estos espacios de encuentro permiten que crezca la escena artística en sí y la sociedad en su conjunto. Florencia Walter es artista visual. Actualmente está exponiendo en el Museo Caraffa su muestra “Ensayo de lo posible”. Ana Sol Alderete. Docente e investigadora en historia del arte de la Universidad Nacional de Córdoba.

A las 17. Ciclo de Infantiles Provinciales: Animaladas ¿el último sapucay?

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Luego de una fecha inicial colmada de espectadores. Llega desde Villa de las Rosas, la segunda compañía participante del ciclo infantiles provinciales. Ciclo dirigido al público infantil, con el objetivo de promover diversas producciones artísticas teatrales y/o musicales de artistas independientes del interior de la provincia de Córdoba. Animaladas, teatro de objetos/títeres, es un viaje sensorial, donde los títeres, la música y las artes plásticas nos llevan a conocer al Aguará Guazú, el más grande de los zorros sudamericanos, que actualmente es uno de los diez animales americanos en peligro de extinción. Entrada gratuita, se retiran desde una hora antes en recepción del CCC, hasta agotar capacidad de sala.

A las 19. Aglepta, octeto vocal

Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325

Luego de la gran convocatoria al espectáculo brindado en el mes de mayo, el octeto repite su presentación y se integra e inserta en el centro de la capilla donde se impone la impactante obra de Teresa Maluf, un conjunto de 25 figuras femeninas uniformadas y sin rostro que surcaban los pasillos de los pabellones de la ex cárcel del Buen Pastor. Ellos relatan, cantando, historias de leyendas, amores, desamparos, asesinatos y conjuros. Las voces encarnan historias silenciadas para que no caigan en el olvido. El maestro Gustavo Maldino, gran referente de la música coral cordobesa dirige al conjunto vocal “Aglepta” y sobre él señala: “No es un coro pequeño. Contamos historias entrecruzadas con conjuros. Celebrando la música, la poesía y el teatro. Mezclamos lo clásico, contemporáneo y popular. Para dejar a los enemigos del arte sin respuesta. Desde el canto comunitario, aliados a la belleza y la urgencia” y sobre el espectáculo Maldino reflexiona “Al final, antes de salir de sus figuras, sentimos que nos rozan casi imperceptiblemente para que permanezcamos junto a ellas. Cuando me retiro me doy vuelta y continúan allí, incólumes, pero con paciente expectativa esperando un próximo encuentro” . Repite el domingo 29 de junio a las 19. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.

A las 19. Cine: Unidos por la música (de Emmanuel Courcol, Francia, 2024)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Thibaut es un director de orquesta de renombre internacional que viaja por el mundo. Cuando se entera de que es adoptado, descubre la existencia de un hermano, Jimmy, un empleado de un comedor escolar que toca el trombón en una banda de música en el norte de Francia. Al parecer todo les separa, excepto el amor por la música. Al detectar las excepcionales habilidades musicales de su hermano, Thibaut se propone reparar la injusticia del destino. Jimmy entonces comienza a soñar con otra vida. Repite domingo 15 a las 19. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 21. Negra Cantora – Homenaje a Mercedes Sosa

Teatro Real – Carlos Gimenez – San Jerónimo 66

Negra Cantora es un espectáculo multimedia, poético-musical, que rinde homenaje a la vida y obra de una de las artistas más influyentes de América Latina. Un recorrido escénico y emocional por la trayectoria de Mercedes. Sosa que combina música en vivo, imágenes documentales, poesía y danzas. Con la voz de Graciela “Pipi” Sánchez y músicos de primer nivel el espectáculo revive los hitos del Nuevo Cancionero, los exilios, los regresos, y el legado imborrable de Mercedes en la música popular latinoamericana. Edad recomendada: todo público. Entradas anticipadas hasta el viernes 13 de junio inclusive $15.000 – En puerta el día 14 de junio $20.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 15 de junio

A las 18. Música en el paseo: Encuentro de coros

Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325

Continuamos, excepcionalmente este domingo, con el ciclo que contribuye a enriquecer la oferta cultural de la ciudad, ofreciendo una propuesta de calidad en un entorno emblemático como la Capilla del Paseo del Buen Pastor. El ciclo se centra en dar visibilidad a los coros de la provincia, permitiendo que muestren su trabajo y talento a un público amplio. En esta oportunidad se presentan: Coro Vorágine bajo la dirección de Matias Arias y el Coro V.I.M. con el director Ignacio Sagalá. Entrada libre y gratuita

A las 18. Entre libros, sonidos y huellas: “Aventuras de animales”

Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395

¿Qué animan los animales? ¿Cómo los conocemos? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Un encuentro para jugar con hermosos libros y preguntas inquietantes, sorprendiéndonos con maravillas y misterios de la naturaleza. Para toda la familia. Coordinado por: Mariano Medina y Malaika Burnichón. Dirigido a: Todo público

Muestras en espacios y museos provinciales vigentes en cultura.cba.gov.ar

Los espacios expositivos están abiertos al público de martes a domingo de 10:00 a 19:00.