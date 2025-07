El Instituto Secundario Yocsina celebró su aniversario número 46

Yocsina. Con la puntualidad que caracteriza a la comunidad del Instituto Secundario Yocsina (ISY), el último viernes 25 desde las 14 horas se concretó la celebración por el aniversario número 46 de esa institución, que nació de la voluntad de un puñado de vecinos que buscaban que sus hijos no tuvieran que trasladarse a las grandes urbes para estudiar.

Los actos comenzaron con el ingreso de la bandera de ceremonia y la interpretación del Himno Nacional. Minutos más tarde y tras algunas palabras protocolares, la directora de la institución, Ana Rosa Cano, invitó a descubrir un mural en mosaiquismo con la imagen de la mascota del instituto secundario denominado el Búho "ISYdoro" .

Esta impecable imagen de unos dos metros de alto fue realizada por la carlospacense Claudia Buglioni, entre otras maestras mosaiquistas. El momento fue emotivo ya que en medio de los aplausos sonó el himno de la institución.

El acto contó con la presencia del intendente de Malagueño, Marcos Fey, y parte de su gabinete. También estuvieron presentes el representante legal, Hugo Gómez, el ex celador insignia de muchas generaciones, Arturo Dambrosi y su esposa Teresita Orsini, también ex docente del Instituto Secundario Yocsina.



A toda orquesta

Tras los discursos y la presentación de la mascota, se concretó un cierre a toda orquesta con la presencia del grupo de rock del instituto y la banda del Ipem 98.

El emotivo momento tuvo un cierre con todos los presentes de pie entonando canciones del rock argentino de la década de los ´80.