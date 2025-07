«Córdoba no niega el cambio climático, lo enfrenta con compromiso»

En el marco de la Conferencia Climática Internacional «Compromiso Latinoamericano hacia la COP30», que se realiza del 1 al 3 de julio en la ciudad de Córdoba, la Provincia volvió a posicionarse como una referencia regional en materia ambiental. La localidad de Despeñaderos fue elegida como sede del Foro Latinoamericano de Alcaldes del Pacto Global por el Clima y la Energía (GCoM)., la red más grande de gobiernos locales comprometidos con la acción climática.

Allí, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, subrayó el firme compromiso de Córdoba con la agenda verde. «Nosotros no solamente no negamos el cambio climático, sino que lo enfrentamos. Lamentablemente, hoy en la Argentina las autoridades nacionales lo niegan. Nosotros no lo compartimos. Somos parte de los gobiernos que quieren actuar»; expresó.

Calvo destacó que junto al gobernador Martín Llaryora integran una nueva generación de dirigentes que entiende que la sustentabilidad ya no puede postergarse. «Tenemos una responsabilidad histórica. Cuando era chico, la basura no era un problema. Hoy los residuos son una oportunidad para generar energía, empleo y valor agregado. Y desde la gestión provincial impulsamos ese cambio cultural»; añadió.

Entre las acciones concretas que lleva adelante la provincia, el ministro puso en valor el Fondo Ambiental, un programa financiado con recursos del presupuesto provincial que apoya proyectos locales vinculados a reciclaje, gestión de residuos, energía y economía circular.

«El año pasado financiamos iniciativas en unas 70 localidades, este año alcanzamos las 90. Uno de los centros verdes que pusimos en marcha está en Coronel Moldes, y presta servicio a 16 municipios del departamento. Además, promovemos que los propios gobiernos locales participen del financiamiento, para garantizar que los proyectos sean sustentables en el tiempo»; explicó.

En apenas un año y medio de gestión, el Ministerio de Gobierno canalizó unos 20 millones de dólares a través del Fondo Ambiental. «No es un discurso: son recursos concretos puestos al servicio del desarrollo sustentable»; sostuvo Calvo.

Finalmente, el ministro resaltó que esta política ambiental coherente y sostenida es la que permite a Córdoba ser anfitriona de eventos internacionales como el GCoM: «Somos un gobierno subnacional, pero actuamos con visión global. Porque en Córdoba, la sustentabilidad no es una promesa: es una política pública».