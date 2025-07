El Hospital Córdoba celebró su 75º aniversario

Inaugurado en 1950, el Hospital Córdoba celebró sus 75 años cumpliendo un rol fundamental en el sistema sanitario provincial, dedicado primordialmente a la atención de alta complejidad y trasplantología.

Este hospital se convirtió en un referente provincial y del interior del país en materia de trasplantes cardíacos, pulmonares, hepáticos, renopancreáticos y renales en personas adultas.

En 1968, esta institución llevó a cabo el primer trasplante de riñón en la Provincia, hito que le permitió su transformación en centro de referencia para este tipo de operaciones. También fue pionero dentro del sistema público provincial con los trasplantes de corazón en el 2012; hepático y de pulmón, en el 2017 y reno-pancreático, en el 2018.

En el 2023, un equipo multidisciplinario del Hospital realizó el primer trasplante multiorgánico (corazón, riñón y páncreas) en simultáneo, a partir de la ablación de un donante único. Este complejo operativo de procuración, ablación y trasplante demandó más de 36 horas y la participación de más de 100 profesionales.

Otro hito que refleja la importancia de este centro, fue el primer trasplante hepático a partir de un donante en asistolia controlada del país, junto al Hospital Ángel Cruz Padilla, de Tucumán, realizado en julio del año pasado. Este tipo de procedimientos -asistolia controlada- es ampliamente difundido en otros lugares del mundo y desde el 2023 está contemplado y bajo protocolo en Argentina.

También en el 2024, se realizó el primer trasplante renal con el uso de máquinas de perfusión hipotérmicas, procedimiento que implicó la coordinación de diferentes centros hospitalarios públicos y privados de la ciudad de Córdoba. Esta novedosa aparatología que incorporó el hospital, permite optimizar la evaluación, preservación y recuperación de riñones destinados a trasplante.

Actualmente, en este hospital funcionan cinco programas de trasplante activos de: corazón, pulmón, riñón, hígado, y el de renopáncreas (páncreas y riñón). Y en lo que va del año, se han realizado 27 trasplantes renales, 3 cardíacos, 3 hepáticos y 2 renopancreáticos.

El acto oficial por el aniversario estuvo encabezado por la vicegobernadora Myrian Prunotto; junto al ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer.

“En momentos en que se cuestiona el rol del Estado en el cuidado de las personas y en especial la importancia de la Salud Pública, la fuerza de la trayectoria de este Hospital de ser una bandera en la defensa de esa misión”, resaltó Prunotto.

Por su parte, Pieckesntainer destacó la importancia de este hospital para el sistema sanitario provincial: “La alta complejidad solo se concibe con una serie de requisitos, que tenga el equipamiento y la infraestructura que hace falta, y el más importante de todos, que tenga el recurso humano que hace falta. Cada uno de los integrantes del equipo de salud que trabajan en la institución, trabajan en un sistema común y en un objetivo común, el paciente y su familia son el centro de cuidado”.

Eduardo Caminos, director Hospital Córdoba, destacó: «Tengo el orgullo de representar a esta institución en su aniversario N°75, el cual nos encuentra en un momento de plena expansión y mayor equipamiento. El futuro del Hospital Córdoba promete mucho, porque tenemos el personal adecuado y además las inversiones necesarias para seguir mejorando nuestros servicios».

Vale mencionar que diferentes integrantes de la comunidad hospitalaria acompañaron la celebración. Adolfo Uribe Echeverría, referente histórico del hospital, expresó: «Tengo 92 años y trabajé acá por más de 60 años. Puedo decir con seguridad que el hospital se caracterizó siempre por su excelente trato tanto con los médicos como con los pacientes. Es una comunidad muy importante que siempre estuvo a la vanguardia de los avances de la ciencia, además de realizar sus tareas con una impresionante calidez humana. Esas son las dos principales características del Hospital Córdoba».

En la misma línea, Jorge Ramón Hillar, transplantado de hígado en esta institución, reflexionó: «Gracias a la donación que recibí y al excelente trabajo de los médicos del hospital, no sólo me salvé, sino que también se transformó mi vida. Destacó especialmente la tarea de todo el equipo de trasplante y por la excelente atención que recibí. De no haber sido por el esfuerzo de todos, yo no estaría acá».

Además, contó con la presencia del secretario de Salud, Carlos Giordana; el director de Hospitales de Capital, José D´Angelo; representante del Comité Interreligioso por la Paz (COMIPAZ); del Rotary Club distrito Córdoba, Leonardo Mangoldt; los legisladores Ileana Quaglino y José Alberto Bría; junto a miembros de la comunidad hospitalaria.

Alta complejidad para la provincia

Además de su perfil especializado en donación y trasplante de órganos y tejidos, desde sus inicios en julio de 1950 este hospital brinda prestaciones que dan respuesta a patologías complejas, convirtiéndose en un centro dedicado primordialmente a la atención de la alta complejidad.

El Hospital cuenta con una larga lista de especialidades médicas clínicas y quirúrgicas y un equipo de profesionales altamente calificados en cirugía cardiovascular, neurocirugía, neurología, cardiología, endocrinología, nefrología, diabetes, clínica médica, diagnóstico por imágenes, laboratorio, salud mental, anestesiología, entre otros.

También destacan su Servicio Quemados, el Centro de Diálisis, la Red de Infartos Agudos y el Programa de Cirugía Bariátrica, que brinda un tratamiento integral de atención para personas con obesidad mórbida.

Actualmente, cuenta con la tecnología y los equipamientos médicos necesarios para brindar una atención médica de calidad, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las personas con diferentes afecciones.

Vale mencionar que, en paralelo a su labor asistencial, esta institución cumple un rol fundamental en la provincia como centro formador de los futuros médicos y otros profesionales de la salud; y como institución que contribuye al progreso científico, con un perfil orientado a las investigaciones y los avances en el campo de la medicina.