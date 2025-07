Síquiman: aseguran que existen microbasurales clandestinos

Villa Parque Síquiman. Vecinos de la localidad ubicada sobre la ruta 38 aseguran que al menos una veintena de microbasurales clandestinos se encuentran sobre diversos puntos del territorio comunal, sin que las autoridades hayan tomado cartas en el asunto pese a los reclamos permanentes.

Desde la asunción del actual jefe comunal Mario Sariago, no se ha tomado nota sobre esta grave problemática que rodea al ejido comunal y que se incrementa con el paso del tiempo. A lo largo de la ruta 38, de sur a norte, los microbasurales están a la vista, por lo que es imposible que ninguna autoridad no haya visto al menos una decena de los mismos.

El reclamo se hizo extensivo a algunos barrios, donde los vecinos apuntaron que las frecuencias de la recolección no suelen respetarse y que las bolsas de residuos que son rotas por los perros porque no son retiradas, pasan a formar parte de un paisaje decadente. Expresaron además que las autoridades actuales van en contramano de las necesidades de los vecinos.