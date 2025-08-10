Con un video en sus redes, Llaryora volvió a diferenciarse de Milei

Córdoba. Un día después de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei defendió su política de ajuste fiscal y cuestionó al Congreso, el gobernador Martín Llaryora difundió un mensaje en redes sociales para diferenciarse del rumbo nacional.

En un video acompañado de un texto, el mandatario provincial resaltó que “en Córdoba, tener una administración ordenada nos permite cuidar la economía, impulsar la producción y proteger el trabajo”. Aseguró que el superávit se destina a “promover el crecimiento y el desarrollo, con una mirada humana y verdaderamente federal”.



Llaryora prometió seguir acompañando a los cordobeses “en uno de los años más difíciles de la República Argentina” y defendió las políticas que, según dijo, permitieron que la provincia no se detuviera. “Córdoba sigue apostando al crecimiento, al desarrollo y a la inversión, para que Córdoba siga siendo la provincia fuerte y distinta”, subrayó.

En pleno año electoral y a una semana del cierre de listas para las legislativas del 26 de octubre, el gobernador habló de una “inversión histórica” en marcha y remarcó que, a diferencia del Gobierno nacional, en Córdoba “no son palabras, hacemos”.

El mensaje llega en un contexto de tensión política entre la Casa Rosada y los gobernadores, tras los vetos presidenciales a leyes como el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, y la advertencia de Milei de que no permitirá normas que, según su criterio, pongan en riesgo el equilibrio fiscal.