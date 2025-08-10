Desde el lunes, mayores de 70 años podrán activar la Tarifa Social en la SUBE

La Municipalidad de Córdoba informó que a partir del próximo lunes 11 de agosto las personas mayores de 70 años con domicilio en la ciudad podrán activar la Tarifa Social en la tarjeta SUBE. El beneficio otorga 40 pasajes mensuales gratuitos que se renuevan automáticamente y podrá complementarse con la Tarifa Social Federal, que aplica un descuento del 55% una vez agotados los viajes sin cargo.

Quienes ya tengan la nueva tarjeta podrán habilitar el beneficio desde la app SUBE, en validadoras de colectivos, el Palacio 6 de Julio o en las boleterías de FAM, SíBus, Tamsau y Coniferal.

Aquellos que aún no cuenten con la SUBE deberán tramitarla de forma presencial con DNI físico en:

Palacio 6 de Julio: lunes a viernes de 8 a 16 y sábados de 8 a 14.

Boleterías 40 y 41 de FAM (Terminal T1): de 8 a 18.

Boletería 45 de Coniferal (Terminal T1): de 9 a 16.

Boletería 85 de Tamsau (Terminal nueva): de 9 a 16.

Boletería 86 de SíBus (Terminal nueva): lunes a jueves de 9 a 16:30 y viernes de 9 a 15:30.

Como parte de la transición, las tarjetas Red Bus dejarán de permitir saldo negativo a partir del martes 12 de agosto. Sin embargo, la Tarifa Social para mayores de 70 años seguirá vigente en ese sistema hasta el 31 de agosto, y quienes tengan crédito podrán seguir utilizándolo después de esa fecha.