Los Pumas desatan furor en Córdoba con un entrenamiento récord

El Estadio Mario Alberto Kempes fue testigo de una postal única: más de 10 mil personas reunidas para ver de cerca a Los Pumas, en un entrenamiento abierto que marcó un récord de asistencia para este tipo de eventos en Córdoba.

Desde el mediodía, familias enteras, niños y jóvenes de escuelas y clubes de toda la provincia comenzaron a llegar con camisetas celestes y blancas, banderas y la ilusión de vivir un momento irrepetible. La mística Puma, esa que nace en la camiseta y crece en cada rincón del país, se sintió en cada aplauso y en cada ovación.

La previa estuvo cargada de actividades: la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba organizó propuestas deportivas y lúdicas junto a profesores de la Unión Cordobesa de Rugby, mientras que la Secretaría de Transporte dispuso 55 colectivos para trasladar a más de 2.200 chicos y chicas desde localidades como Villa de Soto, San Marcos Sierra, Cruz del Eje, Río Cuarto y Villa María, entre muchas otras.

A las 14:30 en punto, el silencio expectante se rompió con el ingreso del seleccionado nacional. El público pudo sentir de cerca el impacto de cada tackle, escuchar el crujir del scrum y aplaudir cada destreza en un ambiente festivo y familiar. “Es una emoción muy grande estar en este estadio, ver la cantidad de gente que vino a la práctica. La última vez que jugué en Córdoba fue antes de la pandemia, y tengo muchas ganas de ponerme la camiseta frente a mi familia y amigos”, expresó Joaquín Oviedo, uno de los seis cordobeses que integran el plantel.

Para el titular de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, la jornada fue un anticipo perfecto de lo que se vivirá el próximo sábado 16 de agosto, cuando Los Pumas enfrenten a los poderosos All Blacks en el marco de la primera fecha del Rugby Championship: “10 mil personas han podido disfrutar de este entrenamiento abierto. Estamos empezando a vivir la fiesta de un evento histórico”.

El regreso del rugby internacional a Córdoba tiene un valor especial: la última vez que Los Pumas jugaron en la ciudad fue en 2014 ante Escocia. Ahora, con el Kempes como escenario y el público encendido, la capital cordobesa se prepara para vivir un partido que quedará grabado en la memoria de todos los amantes del rugby.