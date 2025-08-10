Se viene la fiebre rugby a Carlos Paz por el duelo Pumas–All Blacks

Villa Carlos Paz se encuentra en plena cuenta regresiva para un fin de semana que promete movimiento turístico récord. El esperado partido entre Los Pumas y Los All Blacks, por la primera fecha del Rugby Championship 2025, se disputará este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes ante más de 55 mil personas, y gran parte de esos visitantes optará por alojarse en la villa serrana.

Según datos de la Agencia Córdoba Turismo, el evento traerá a la provincia entre 30 y 35 mil visitantes, con un impacto económico total estimado en 60 mil millones de pesos. Carlos Paz, por su ubicación estratégica —a menos de 40 minutos del estadio—, su amplia capacidad hotelera y su oferta de entretenimiento, se perfila como una de las ciudades más beneficiadas por este movimiento.

Las reservas en hoteles de tres y cuatro estrellas ya muestran un altísimo nivel de ocupación, mientras que cabañas, hosterías y departamentos en alquiler anticipan un lleno total para el fin de semana. Comercios, restaurantes, bares y locales de esparcimiento nocturno también esperan un incremento en sus ventas, impulsado por la presencia de miles de fanáticos del rugby.

“Estos eventos son clave para la economía regional, porque no solo dinamizan la capital, sino también ciudades turísticas cercanas. Córdoba tiene todo para ser la capital de grandes eventos: infraestructura, conectividad y una oferta gastronómica y cultural de primer nivel”, señaló Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

La estadía de los seleccionados de Argentina y Nueva Zelanda en Córdoba desde la semana pasada, sumada a actividades abiertas como la práctica de Los Pumas que reunió a más de 10 mil fanáticos, viene alimentando la expectativa. Los visitantes aprovecharán la oportunidad para recorrer la costanera, disfrutar de excursiones serranas, espectáculos y la variada propuesta culinaria de la villa.

El duelo entre Pumas y All Blacks no solo será un espectáculo deportivo de primer nivel: también será una inyección económica para Carlos Paz, que este fin de semana se vestirá de rugby y turismo en partes iguales.