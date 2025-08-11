APROSS sale a la ruta con su primer camión de atención médica

La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) presentó su primer camión de consultorios médicos móviles, diseñado para llevar atención sanitaria a afiliados y a la comunidad en general, especialmente en localidades del interior con difícil acceso a servicios médicos.

El moderno vehículo, equipado con tecnología de última generación, cuenta con cuatro consultorios especializados en clínica médica, pediatría, ginecología y odontología. También dispone de aparatología para electrocardiogramas, instrumental odontológico avanzado y dispositivos para estudios ginecológicos.

La primera etapa del recorrido comenzará este lunes 11 de agosto en Las Arrias, en el departamento Tulumba, donde permanecerá hasta el 23 del mismo mes. Luego continuará su itinerario por localidades del sur provincial.

Con esta iniciativa, APROSS busca reforzar su compromiso con la accesibilidad y la equidad en la salud, acercando servicios médicos esenciales a zonas que habitualmente presentan dificultades para acceder a atención profesional.