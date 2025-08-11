Avanza la construcción de la sede de la Universidad Provincial en Capilla del Monte

Con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, avanza la construcción de la nueva sede regional de la Universidad Provincial en Capilla del Monte. La iniciativa busca jerarquizar la educación superior en el norte de Córdoba y potenciar el desarrollo socioproductivo de la región.

El edificio, ubicado sobre calle Figueroa Alcorta al 700, a metros de la Plaza San Martín, se levanta en una zona céntrica estratégica. Tendrá 1.347 metros cuadrados cubiertos en una sola planta, dentro de un terreno total de 3.931 metros cuadrados.

Las instalaciones incluirán Dirección, Administración, Sala de Profesores, Preceptoría, Lactario, Cantina, Biblioteca, Aula Híbrida, Laboratorio Informático, Salón de Actos y aulas teóricas y prácticas. El avance de obra es del 10% y los trabajos se desarrollan de acuerdo con los plazos previstos.

El acta de inicio fue firmada en febrero de este año por la vicegobernadora Myrian Prunotto y la rectora de la Universidad Provincial, Julia Oliva Cúneo. “Esta sede, en conjunto con la Sede Regional Cruz del Eje, generará un polo científico y tecnológico universitario para el norte de la provincia”, afirmó Cúneo.

Actualmente, la Universidad Provincial ofrece en Capilla del Monte el Profesorado de Biología, la Licenciatura en Administración de Empresas con título intermedio de Tecnicatura en Gestión Empresarial, y las Tecnicaturas en Marketing y Negocios Digitales, Hotelería, Diseño Gráfico y Programación Full Stack. También dicta la Tecnicatura Superior no universitaria en Prótesis Dental.