Córdoba fortalece la lucha contra el cáncer de mama

Por primera vez, Córdoba llevó adelante una jornada interdisciplinaria dedicada al cáncer de mama que, de forma simultánea, unió a tres hospitales públicos provinciales: Hospital Córdoba, Nuevo San Roque y Oncológico. La iniciativa, organizada por la Unidad de Mama “Polo Sanitario Oncológico Mamario Córdoba” (PSOMC) del Ministerio de Salud provincial, buscó fortalecer el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta enfermedad a través del trabajo coordinado de diversas disciplinas.

Durante la jornada, 20 profesionales en formación, provenientes de distintos puntos de Córdoba y otras provincias, participaron de actividades prácticas y teóricas en oncología, mastología y anatomía patológica. Cada hospital fue sede de una especialidad: anatomía patológica en el Hospital Córdoba con Verónica Bengio y Daniela Rosetti; mastología en el Nuevo San Roque con Andrés Del Castillo y Cristina Genta; y oncología en el Hospital Oncológico con Alejandro Ahulali y Díaz Gil.

El cierre se realizó en el Nuevo San Roque, donde se desarrollaron charlas, casos clínicos, videos, encuestas interactivas y espacios de intercambio entre todas las especialidades. También participaron destacados referentes nacionales como Adrián Nervo y Mora Amat, del Instituto Alexander Fleming, y Gabriela Candas, del Hospital Británico, todos de la Ciudad de Buenos Aires.

“Lo novedoso fue la simultaneidad en tres hospitales y la convocatoria de tres áreas fundamentales: anatomopatólogos, oncólogos clínicos y cirujanos mastólogos. Fueron 10 horas intensas de intercambio, uniendo a Córdoba de punta a punta”, destacó Del Castillo, quien subrayó el valor de conformar una red mastológica provincial.

El evento marca un precedente en la integración de saberes y en el trabajo colaborativo dentro de la red pública de salud, con el objetivo de optimizar la atención de las personas con cáncer de mama en la provincia.