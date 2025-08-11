Córdoba inaugura su primer Punto Bio para abastecer con biocombustibles a la flota pública

El Gobierno de Córdoba habilitó el primer Punto Bio de la provincia, una estación destinada al abastecimiento seguro y trazable de biocombustibles para vehículos de la flota pública. El espacio, ubicado en el predio de Obras de la Dirección Provincial de Vialidad, en barrio La France, servirá para el expendio de B20, mezcla compuesta por gasoil y un 20% de biodiésel.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a través de la Dirección Provincial de Biocombustibles y Bioenergías y la Dirección Provincial de Vialidad, busca optimizar el suministro interno de combustibles, reducir riesgos en la manipulación y garantizar trazabilidad en el consumo.

El biocombustible será provisto por la empresa WICO, proveedora oficial de biodiésel del Gobierno provincial. Según explicó Mariano Santillán, director de Biocombustibles y Bioenergías, el sistema permitirá cubrir grandes consumos, como el abastecimiento de camiones de Vialidad en obras y de la Secretaría de Recursos Hídricos para la distribución de agua potable en el norte provincial.

“Esta instalación permite un expendio seguro, evita manipulación sin control y suma un nuevo punto que amplía la disponibilidad de productos dentro de la ciudad”, destacó Santillán.

El acto de inauguración, enmarcado en el Mes de los Biocombustibles y en cumplimiento de la Ley Provincial 10.721, fue encabezado por el ministro Fabián López, junto a Santillán y al presidente de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez.

Además de autoridades provinciales y representantes de las empresas proveedoras, participaron familiares de Antonio Flamini, trabajador homenajeado, entre ellos su esposa, María Rosa Pérez de Flamini, y sus hijos, Laura Fabiana y Marcos Antonio.