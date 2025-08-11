Cuándo se pagará el bono de 100 mil pesos a los jubilados de Córdoba

El gobierno provincial puso fecha para el pago del bono de 100 mil pesos para los jubilados de Córdoba que perciben haberes de hasta $1.300.000. Según informaron desde el entorno del gobernador Martín Llaryora, la medida se afrontará con recursos propios obtenidos luego del reclamo por los fondos previsionales que llegó hasta la Corte Suprema de la Nación.

La fecha establecida será el próximo viernes 15 de agosto y el refuerzo, de carácter complementario y no contributivo, se suma al aumento del 84,21% otorgado en julio, que elevó el haber mínimo de $380.000 a $700.000.

«El refuerzo se mantendrá mientras Nación siga enviando esos recursos que por ley le corresponden a Córdoba»; expresaron desde la administración provincial.

Asimismo, destacaron que con esta medida, el gobierno provincial «reafirma su compromiso de mejorar el ingreso de los beneficiarios que menos ganan, consolidando a Córdoba entre las provincias con haberes mínimos más altos del país».