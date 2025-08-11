El Consejo de la Magistratura continúa con la selección de aspirantes

El Consejo de la Magistratura de Córdoba avanza en el proceso de selección de aspirantes para ocupar distintos cargos en el Poder Judicial provincial. Esta semana concluyó la etapa de entrevistas personales correspondiente al concurso para cubrir la Fiscalía de Instrucción creada por la Ley 10.954, en Capital.

Del total de 138 postulantes iniciales, 24 alcanzaron el puntaje necesario en las pruebas escritas realizadas en abril y pasaron a la instancia de entrevistas. Las correcciones de los exámenes estuvieron a cargo de la Sala examinadora integrada por los doctores María Cristina Barberá de Risso (estamento Universidad), Mario Bongianino (estamento Abogados) y Enrique Berger (estamento Magistrados y Funcionarios).

Durante las entrevistas, que contaron con la presencia de veedores de la Asociación de Magistrados y del Colegio de Abogados, se evaluaron antecedentes y competencias de cada aspirante. Posteriormente, en un acto presencial y virtual, se notificaron las calificaciones obtenidas, se decodificaron los exámenes y se elaboró el orden de mérito definitivo, resultado de la sumatoria de antecedentes, entrevista y examen escrito.

Una vez publicado el orden de mérito, se convocará a audiencia pública y se realizarán entrevistas psicológicas a todos los integrantes antes de elevar la propuesta final al Poder Ejecutivo.

En total, el Consejo de la Magistratura evalúa a alrededor de 500 postulantes para cubrir cargos como vocalías de cámara múltiple, asesores civiles y comerciales, asesores penales y fiscales de instrucción múltiple.