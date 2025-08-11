En el primer semestre, hubo 12 mil consultas en el Centro de Salud de Bialet Massé

Desde la Municipalidad de Bialet Massé compartieron un informe con los resultados del trabajo realizado en el Centro de Atención Primaria de Salud durante los primeros seis meses del año.

Con un total de 12.486 consultas, el equipo médico y técnico brindó atención en diversas especialidades como clínica médica, pediatría, ginecología, odontología y cardiología, entre otras.

También se llevaron a cabo controles de salud, vacunación, entrega de medicamentos y servicios de orientación social.

«Seguimos apostando a una atención pública, cercana y de calidad»; señalaron desde el área de Salud de Bialet Massé.