La Falda: dictaron curso sobre transmisión sexual y cáncer en boca

La Falda. Días atrás, en el Salón Leopoldo Marechal de La Falda se llevó a cabo el Curso de actualización en estomatología: "Guía de detección precoz de infecciones de transmisión sexual y cáncer en boca".

El mismo fue organizado por el Dr. Juan Cruz Sáenz en representación del círculo odontológico de Punilla con el apoyo del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Córdoba.

"Gracias a quienes participaron de esta formación”, dijeron desde el municipio local.