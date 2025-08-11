La Provincia entregó ambulancias y unidades de traslado por más de $330 millones

En un acto realizado en el Centro Cívico, el gobernador Martín Llaryora entregó este lunes dos ambulancias y cuatro unidades de traslado destinadas a Chilibroste, Laspiur, Italó, Monte Buey, Villa Candelaria y Colonia Marina. La inversión, que superó los 330 millones de pesos, fue financiada a través del programa provincial FOFINDES.

Las nuevas unidades incluyen dos ambulancias Citroën Jumpy y cuatro Peugeot Partner, todas equipadas con tecnología de última generación para la asistencia médica, circuito de oxígeno, portasueros, silla de ruedas rebatible y camilla de aluminio con colchoneta reforzada.

“Este es un compromiso que habíamos asumido, y vamos a seguir invirtiendo en salud pública. En este momento tan difícil, no dejamos sola a nuestra gente. Trabajando juntos, no abandonamos a los cordobeses”, afirmó Llaryora, destacando el trabajo conjunto con intendentes de diferentes partidos políticos.

El presidente del Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria, Gustavo Klein, subrayó que “la salud es tiempo, el tiempo que salva una vida cuando la ayuda llega rápido y al lugar indicado. Las ambulancias son mucho más que vehículos, son puentes que conectan a nuestros vecinos con la atención que merecen”.

De acuerdo con la distribución, Laspiur e Italó recibieron unidades de traslado de mediana complejidad, mientras que Chilibroste, Monte Buey, Villa Candelaria y Colonia Marina incorporaron unidades de traslado básicas.

La incorporación de estos vehículos a la red provincial de traslados beneficiará no solo a las seis localidades receptoras, sino también a otras comunidades cercanas de los departamentos Unión, San Justo, General Roca, Marcos Juárez y Río Seco.