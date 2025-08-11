La Provincia licitó trabajos de iluminación y seguridad vial en todo el territorio

El Gobierno de Córdoba, a través de Vialidad Provincial, puso en marcha un plan de obras de iluminación, seguridad vial y mejoras eléctricas en rutas de toda la provincia. Los trabajos, que alcanzarán a más de 20 departamentos, incluyen la reposición de proyectores LED de alta potencia, tendido de conductores, colocación de nuevas columnas de alumbrado, telegestión y reparación de sistemas de puesta a tierra.

La licitación pública dividió la provincia en cuatro regiones, cada una con un presupuesto oficial de $5.561.661.227. Entre las zonas contempladas figuran Capital, Colón, Calamuchita, Punilla, Santa María, Río Cuarto, General San Martín, San Justo, Río Segundo, Cruz del Eje, Marcos Juárez, entre otros departamentos.

En la Región A (Capital, Colón, Calamuchita, Punilla y Santa María), Región B (norte y noroeste provincial), Región C (Calamuchita y sur provincial) y Región D (sureste y centro-este), presentaron ofertas las empresas Conectar S.R.L., Gieco S.A., Ingenia Grupo Consultor S.A. y Mantelectric I.C.I.S.A.

El acto licitatorio fue encabezado por el titular de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, junto al subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto, e intendentes y jefes comunales. Las obras forman parte de las acciones previstas en la Ley Provincial de Tránsito 8560, con el objetivo de brindar mayor seguridad y eficiencia al tránsito en la red vial.