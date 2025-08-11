Más de tres mil niños celebraron su día en Cosquín

Cosquín vivió este fin de semana una masiva celebración por el Día del Niño, con la participación de más de tres mil niños y niñas que se reunieron junto a sus familias en la Plaza Próspero Molina.

La tarde incluyó espectáculos musicales, juegos y actividades recreativas que llenaron de color y alegría el centro de la ciudad. Comerciantes locales donaron bicicletas que fueron sorteadas entre los presentes, mientras que la Agencia Córdoba Cultura ofreció un espectáculo que convocó la atención de chicos y grandes.

El evento se realizó gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad, comerciantes y vecinos que colaboraron para hacer posible el encuentro. “Seguimos trabajando para que los niños crezcan con más oportunidades, más espacios y más sonrisas”, señalaron desde el municipio.