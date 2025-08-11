¿Qué es el EMMAC digital y por qué cambiará el deporte en Córdoba?

En el estadio Mario Alberto Kempes se realizó la Primera Jornada Internacional de EMMAC Digital, donde el Gobierno de Córdoba presentó la digitalización del Examen Médico de Mediana y Alta Competencia, una herramienta clave para garantizar la seguridad y el desarrollo de quienes practican deporte, desde la iniciación hasta el alto rendimiento.

Con más de 280 profesionales de la salud capacitados para su uso, el nuevo sistema permitirá mayor accesibilidad, rapidez, seguridad y trazabilidad. Además, facilitará la construcción de una base de datos actualizada sobre deportistas federados, edades y disciplinas, constituyéndose en un recurso estratégico para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.

La vicegobernadora Myrian Prunotto destacó que la digitalización “remarca la igualdad de condiciones y la cercanía con cada uno de los cordobeses”. Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, subrayó que este avance responde a una demanda de más de una década y fue posible por decisión política del gobernador Martín Llaryora.

Durante el encuentro se firmaron convenios con los ministerios de Educación y Salud, que ratifican la validez del EMMAC en competencias escolares y respaldan la modernización del sistema para su sostenibilidad y escalabilidad.

La jornada incluyó conferencias, mesas de debate y la “Mesa Olímpica”, con la participación de figuras como Georgina Bardach, Cecilia Biagioli, Romina Plataroti y José “Maligno” Torres, quienes compartieron experiencias y destacaron el rol de la salud física, mental y emocional en el alto rendimiento.

Con esta iniciativa, Córdoba se posiciona como referente nacional en evaluación médica deportiva, integrando innovación tecnológica, salud y deporte para toda la comunidad.