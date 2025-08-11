Valle Hermoso será anfitrión de las Olimpiadas Matemáticas Ñandú

Valle Hermoso. La ciudad de Valle Hermoso será anfitriona de la instancia provincial de Olimpiadas Matemáticas Ñandú, que se desarrollará del 12 al 14 de agosto en el Hotel El Castillo.

La actividad es organizada por OMA (Olimpíadas Matemáticas Argentinas) y en esta instancia se recibirá en la localidad a alumnos y profesores acompañados de sus familias y a autoridades de las distintas localidades de la Provincia de Córdoba.

La Olimpíada Ñandú busca estimular el interés por la matemática en estudiantes de nivel primario y desarrollar su capacidad para resolver problemas. La instancia provincial en Valle Hermoso reunirá los finalistas de la ronda zonal en tres jornadas de trabajo con desafíos y aprendizaje en un entorno formativo y colaborativo.

Además de la competencia se busca fomentar la camaradería y el intercambio amistoso entre los estudiantes participantes de las escuelas de las diferentes localidades.